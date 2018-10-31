Yetersiz bakiye anonsu tarih oluyor

BELBİM tarafından geliştirilen tamamıyla özgün, yerli ve milli İstanbulkart mobil uygulamasıyla toplu taşıma araçlarındaki "Yetersiz bakiye!" anonsu da tarih olacak.

Yetersiz bakiye anonsu tarih oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "İstanbul'da 16 milyon civarında İstanbulkart var. İstanbulkart üzerinden yıllık 3,5 milyar lira ödeme hareketi oluyor. Artık dolum için kuyruklarda bekleyerek zaman kaybına son veriliyor. İstanbulkart'a bakiye yükleme işlemini mobil uygulama ile otomatik hale getirmiş durumdayız" dedi.

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Yetersiz bakiye anonsu tarih oluyor

İBB iştiraki Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş (BELBİM) tarafından geliştirilen tamamıyla özgün, yerli ve milli İstanbulkart mobil uygulamasıyla toplu taşıma araçlarındaki "Yetersiz bakiye!" anonsu da tarih olacak.

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Yetersiz bakiye anonsu tarih oluyor

Saraçhane'deki başkanlık binasında düzenlenen İstanbulkart mobil uygulamasının tanıtımında konuşan Uysal, uygulamayı cep telefonuna indiren her vatandaşın, İstanbulkart'ını okuttuktan sonra müşterisi olduğu bankalardaki hesabından kartına anında para yüklemesi yapıp yolculuğuna devam edebileceğini söyledi.

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Yetersiz bakiye anonsu tarih oluyor

Uysal, şöyle konuştu: "İstanbulkart mobil uygulamamız tamamıyla özgün, yerli, milli ve çağdaştır. İstanbulkartile ödeme sistemi akıllı belediyeciliğe uygun bir örnek. Bütün ulaşım ücretleri, İstanbulkart üzerinden ödeniyor. İstanbul'da son 6 ayda kullanılma olma şartına haiz 16 milyon civarında İstanbulkart var. Yıllık İstanbulkart üzerinde 3,5 milyar lira ödeme hareketi oluyor. Artık dolum için kuyruklarda bekleyerek zaman kaybına son veriliyor. İstanbulkart'a bakiye yükleme işlemini mobil uygulama ile otomatik hale getirmiş durumdayız.

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