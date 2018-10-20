Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı!

Besteci ve söz yazarı Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu, önceki gün bir AVM kameralara takıldı. Alışveriş merkezindeki bir mekanda deniz manzarası eşliğinde yemek yiyen Yaprak Özdemiroğlu-Kemal Öztürk çifti, daha sonra gazetecilere poz verip ayaküstü sohbet etti.
Uzun yıllardır ekranlardan uzak kalan Yaprak Özdemiroğlu, sempatik ve güler yüzlü tavırlarıyla dikkati çekti. 20 Nisan 2016 tarihinde hayatını kaybeden sanatçı Attila Özdemiroğlu'nun kızı olan Yaprak Özdemiroğlu, "Çeşme'ye taşındık, orada çok rahat ve sakin bir hayatımız var" dedi.
Özdemiroğlu, "Genelde arkadaşlarımız bizi ziyarete geliyor, bu sefer biz geldik. Yeni projeler geliyor fakat şu sıralar uzak kalmayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.
Yıllardır ortalarda gözükmeyen 55 yaşındaki oyuncu, "Genç nesil oyuncularından kimi beğeniyorsunuz? sorusuna cevap verdi. Yaprak Özdemiroğlu, "Gonca Vuslateri'yi çok beğeniyorum. Çok karakterli bir oyuncu, bütün duygularını katarak oynuyor" şeklinde konuştu.
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