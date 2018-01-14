Yeşilçam'ın en kötülerindendi Eray Özbal'ın son haline bakın

Yeşilçam sinemasından kötü karakteri başarıyla canlandırmış birçok başarılı sanatçı bulunmakta. Hatta durum öyle bir haldeki kötü karakteri iyi karakterlerden daha çok hatırlıyoruz. Onlardan biride Eray Özbal... Yeşilçam da sayısız sinema filminde rol alan Eray Özbal, hem yakışıklıydı hem de kötü karakterler üzerine öyle bir yapmıştı ki iyiler üzerinde sırıtıyordu... Yeşilçam'ın bu ünlü kötü karakteri Eray Özbal'ın son haline gelin birlikte bakalım...