Yeşilçam'ın en kötülerindendi Eray Özbal'ın son haline bakın

Yeşilçam sinemasından kötü karakteri başarıyla canlandırmış birçok başarılı sanatçı bulunmakta. Hatta durum öyle bir haldeki kötü karakteri iyi karakterlerden daha çok hatırlıyoruz. Onlardan biride Eray Özbal... Yeşilçam da sayısız sinema filminde rol alan Eray Özbal, hem yakışıklıydı hem de kötü karakterler üzerine öyle bir yapmıştı ki iyiler üzerinde sırıtıyordu... Yeşilçam'ın bu ünlü kötü karakteri Eray Özbal'ın son haline gelin birlikte bakalım...
ERAY ÖZBAL KİMDİR? Genellikle havuzlu, bikinili Türk filmlerinde mavi slip mayolar kuşanarak hafızamızda yer eden Eray Özbal, kötü kalpli karakter tiplemesinin üzerine yapışıp kalmasıyla; hemen hemen bütün filmlerinde düşman bellediğimiz, sinirlendiğimiz emektar Yeşilçam oyuncularındandı.
Eray Özbal 1957 yılında Gaziantep'de dünyaya geldi. Sanatçı 1976 yılında konservatuar sınavına girmiş ve kazanmıştır. Konservatuara girdiği ilk yıl "Yarım Elma" adlı oyunda oynama başarısı göstermiştir.
1977 yılında ilk sinema filmi olan Sevgili Oğlum da oynamış Bir sonraki yıl Ferdi Tayfur ile Nejla Nazır ın başrolde oynadığı Batan Güneş Filminde Kemal rolünü oynaması için teklif almıştır.
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