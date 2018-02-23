Yeşilçam filmlerindeki mekanların şimdiki hali

Yeşilçam tutkunlarının sıkı takibinde olan mekaniyesilcam instagram hesabının sahibi Doğan Güneş mekan araştırmaları ile bizlere nostalji yaşatıyor.

Yeşilçam tutkunlarının sıkı takibinde olan mekaniyesilcam instagram hesabının sahibi Doğan Güneş mekan araştırmaları ile bizlere nostalji yaşatıyor. Eski filmlerin çekim yerlerini bulup günümüzde nasıl göründüğünü, nelerin değiştiğini fotoğraflayan Güneş kendine Yeşilçam Arkeoloğu diyor. İşte o araştırmalardan bir kaç tanesi..

Yumurcak / 1969 - Filmin en duygusal sahnelerinden birindeyiz şimdi de... Selma'nın (Filiz Akın), Yumurcağa (İlker İnanoğlu) veda ettiği yerdeyiz... Doğal oyunculuğa en güzel örneklerden biri olsa gerek Filiz Akın... Gerçek hayatta da oğlu olan İlker İnanoğlu ise, en tatlı çocuk oyuncular arasındaki yerini almıştır bile...;) Pencere aynı şekilde duruyor. Yandaki ahşap bina ise restore edilmeyi bekler durumda... Yer: Cankurtaran Twitter

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Yeşilçam tutkunlarının sıkı takibinde olan mekaniyesilcam instagram hesabının sahibi Doğan Güneş mekan araştırmaları ile bizlere nostalji yaşatıyor. Eski filmlerin çekim yerlerini bulup günümüzde nasıl göründüğünü, nelerin değiştiğini fotoğraflayan Güneş kendine Yeşilçam Arkeoloğu diyor. İşte o araştırmalardan bir kaç tanesi.. Yumurcak / 1969 - Yeşilçam'ın iki tatli adamıyla selam verelik istedik bu kez sizlere... Sami Hazinses ve Necdet Tosun... Türk Sineması'na yıllarını vermiş, sayısız filmde rol almış bu iki büyük ustayı saygıyla selamlıyoz... Yer: Cankurtaran Twitter

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Yeşilçam tutkunlarının sıkı takibinde olan mekaniyesilcam instagram hesabının sahibi Doğan Güneş mekan araştırmaları ile bizlere nostalji yaşatıyor. Eski filmlerin çekim yerlerini bulup günümüzde nasıl göründüğünü, nelerin değiştiğini fotoğraflayan Güneş kendine Yeşilçam Arkeoloğu diyor. İşte o araştırmalardan bir kaç tanesi.. Yumurcak / 1969 - Yeşilçam mekanları gezimizde bu kez ki durağımız tatlılar tatlısı Yumurcak filmi... :) Yeşilçam'a gönül vermiş unutulmaz yönetmen Türker İnanoğlu kamera arkasına geçer ve başrollerde oğlu İlker İnanoğlu ile eşi Filiz Akın'a rol verir. Diğer başrol oyuncusu ise Yeşilçam'ın efsanelerinden Kartal Tibet'dir. Her gün mahalle esnafını çileden çıkaracak yaramazlıklar yapan Yumurcak'ın, esnaftan kaçtığı sokaklardan birindeyiz... Kovalayanlar ise dünya tatlısı Necdet Tosun, Sami Hazinses ve Hüseyin Baradan. :) Kovalarlar ama, yinede kıyamazlar Yumurcağa...;) Pencere detayları duruyor. Hemen arkada görünen ev ise yıkılıp yerine otel yapılmış... Yer: Cankurtaran Twitter

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