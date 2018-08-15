Yerli telefon markaları hangileri ? İşte en iyi yerli telefonlar ve özellikleri

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomi savaşı gittikçe alevleniyor. Son olarak Türkiye'ye topyekün bir ekonomik savaş ilan eden ABD hukuksuz ambargolarla Türkiye ekonomisini hedef alıyor. Tüm bu saldırılara boğun eğmeyen Başkan Erdoğan son olarak “ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız." söylemiyle ABD'ye karşı misilleme yaptı. Bu çıkışın ardından gözler akıllı telefon pazarına çevrildi.

Öncelikle belirtmeliyiz ki bahsedeceğimiz telefon markaları da tam anlamıyla yerli üretim değil. Marka olarak yerli olmasına rağmen telefonlarda kullanılan parçaların birçoğu yine ya ABD ya da Çin meşeili ürünler. Mesela bahsedeceğimiz telefonlarda kullanılan işletim sistemi android yine ABD merkezli bir şirket olan Google'ın geliştirdiği bir yazılım. Neyse biz asıl konumuza dönelim. İşte piyasadaki en iyi ve en uygun yerli akıllı telefonlar ve fiyatları...



1- CASPER VİA A3 PLUS:



İşlemci : MediaTek Helio P60

İşletim Sistemi : Android 8.1 Oreo

Ekran : 6.2” FHD+ Incell IPS



