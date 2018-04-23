Yer yerinden oynadı Kıvanç Tatlıtuğ Kenan İmirzalıoğlu'nun devri bitti

Şu sıralar ekranlarda yüzleri gülmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Özcan Deniz gibi isimlerin devri bitiyor mu? Ali Eyüboğlu'nun tespiti durumu doğrular nitelikte.

Yer yerinden oynadı Kıvanç Tatlıtuğ Kenan İmirzalıoğlu'nun devri bitti

Kanal D ekranlarında büyük umutlarla başlayan Mehmed Bir Cihan Fatihi, Türkiye televizyon tarihinin en büyük hezimetine uğradı belki de. Sadece ekranda 7 bölüm durabilen Mehmet Bir Cihan Fatihi yakın bir tarihte final yapacak. Bu karar izleyicileri şoke etmişti malumunuz.

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Yer yerinden oynadı Kıvanç Tatlıtuğ Kenan İmirzalıoğlu'nun devri bitti

Kıvanç Tatlıtuğ'un ekrandaki son işi Tuğba Büyüküstün ile başrolünü aldığı, Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Cesur ve Güzel olmuştu. Kıvanç Tatlıtuğ bundan önce yer aldığı Kurt Seyid ve Şura adlı dizide ise beklediğini bulamamıştı. Tatlıtuğ'un son filmi ise beklenti altında kaldı yine.

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Yer yerinden oynadı Kıvanç Tatlıtuğ Kenan İmirzalıoğlu'nun devri bitti

Özcan Deniz ise şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin adlı dizide rol alıyor. Ancak İstanbullu Gelin, yayınlandığı günden bu yandan total reyting sonuçlarında hiç zirve göremedi. Tüm bu yıldızların zirve görememesi kafaları karıştırırken Ali Eyüboğlu'nun köşesinde açıkladıkları her şeye nokta koyar cinstendi.

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Yer yerinden oynadı Kıvanç Tatlıtuğ Kenan İmirzalıoğlu'nun devri bitti

'TV DÜNYASINDA YENİ BİR DÖNEM; Önümüzdeki aylarda müthiş değişimler yaşanacak televizyon dünyasında… Bu radikal değişim sadece seyircileri değil, dizi sektörünü ve televizyonlara iş yapanları da bir hayli etkileyecek. Kanalların tek gelir kaynağı olan reklamlar, giderleri karşılamadığı için televizyonların çoğu zarar ediyordu.

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