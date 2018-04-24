Yenidoğan bebeği sokağa bıraktı köpekler paramparça etti!

PERU'da insanlıktan utandıracak bir olay meydana geldi. Yenidoğan ve sokağa atılmış bir bebeği köpekler parçaladı. Perişan halde bulunan bebeğin üzerinde henüz göbek bağı bulunuyordu.

Yenidoğan bebeği sokağa bıraktı köpekler paramparça etti!

Vicdansızlık dünyanın her yerinde aynı! Birazdan okuyacağını haber sinirlerinizi bozacak ve vicdanınızı yakacak. Peru'da doğduktan kısa süre sonra annesi tarafından sokağa terk edilen bebek, sokak köpekleri tarafından parçalandı. Bebeğin üzerinde henüz göbek bağı duruyordu.

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Yenidoğan bebeği sokağa bıraktı köpekler paramparça etti!

Peru'daki Tacna kentinde annesi tarafından sokağa terk edilen yeni doğmuş bebek, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ağır bir biçimde yaralanıp kanlar içinde kalan hayvanı ambulans çalışanları kurtardı.

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Yenidoğan bebeği sokağa bıraktı köpekler paramparça etti!

GÖBEK BAĞI ÜZERİNDEYDİ; Hastanede yaşam mücadelesi veren bebeğin, bulunduğu sırada göbek kordonunun henüz üzerinde olduğu açıklandı. Yüzünde , baş ve kollarında ısırıklar olan talihsiz bebeğin bulunmadan 6 ile 8 saat önce doğduğu anlaşıldı.

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Yenidoğan bebeği sokağa bıraktı köpekler paramparça etti!

KIYAFETLERİ KURTARDI; Bebeğin giydiği kıyafetlerin daha ağır yaralar almasını engellediği anlaşılırken, mahalle sakinlerinin neler olduğunu anladıktan sonra hemen acil servise haber verdiği ve bebekte şekil bozuklukları kalma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Doktorların açıklamasına göre bebeğin hayatı için önümüzdeki 24 saat belirleyici olacak. Bebeği doğuranın kim olduğuna yönelik polis araştırması başlarken henüz olayla ilgili bir tutuklama yapılmadı.



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