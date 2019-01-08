Yeniden başladı: Çuval çuval gönderiyorlar!

MUĞLA Bodrum'da turizmden önce ilçenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan süngercilik yeniden hayat buluyor. Aynı zamanda turizmci olan işadamı Yunus Gözen tarafından yıllar sonra ilk kez sünger ihracatı gerçekleştiriliyor. İlçede 40 yıldır başta sünger olmak üzere çeşitli ürünleri Yunanistan'a ihraç eden Yunus Gözen, Bodrum'da turizmden önce ilçenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan süngeri yeniden değerlendirmeye başladıklarını belirtti.

Gözen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "40 yıldır sünger ihracatıyla uğraşıyorum. Süngerin ithalatçısı Yunanlar. Yunanlar'dan başka da dünyada süngeri alan yok. Süngerleri yunanlılar alıp, işleyip, satıyorlar. Biz de bu nedenle Yunanlar'a satıyoruz. 2-3 yıldır bölgemizdeki süngerler hastalıklı olduğu için bu süngerleri Çanakkale bölgesinden çıkartıyoruz. Bu nedenle de ismi 'boğaz süngeri' olarak geçiyor. İhracatımız peşin, döviz olarak yapılıyor. Bu gönderdiğimiz ilk parti ürünün dışında bir ay sonra ikinci bir parti daha göndereceğiz. Normalde Yunanistan süngeri Libya, Tunus o bölgeden alıyordu, ancak o bölgede de hastalık çıkınca yine bize yöneldiler. Bu nedenle de 2 yıldan bu yana yapamadığımız sünger ihracatına yeniden başladık. Şu an ilk parti ürünümüzü net 380 kilo olarak gönderiyoruz. İkinci partide de yaklaşık 250 kilo göndereceğiz" dedi.