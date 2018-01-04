Yeni yılın ilk kaçamağı!

ABD'li aktris Jennifer Aniston (48) ile oyuncu eşi Justin Theroux (46), yılın ilk günü Meksika'da romantik bir kaçamak yaptı. Eşi Justin Theroux ile Meksika tatiline çıkan Jennifer Aniston, kırmızı bikinisiyle dikkati çekti. Cabo San Lucas'da görüntülenen ünlü çift, dostlarıyla eğlendi. 48 yaşında olmasına rağmen Jennifer Aniston'ın düzgün ve kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmadı. Cabo San Lucas'da görüntülenen ünlü çift, yeni yılın ilk kaçamağını yapmış oldu.
ABD'li aktris Jennifer Aniston (48) ile oyuncu eşi Justin Theroux (46), yılın ilk günü Meksika'da romantik bir kaçamak yaptı. Eşi Justin Theroux ile Meksika tatiline çıkan Jennifer Aniston, kırmızı bikinisiyle dikkati çekti. Cabo San Lucas'da görüntülenen ünlü çift, dostlarıyla eğlendi. 48 yaşında olmasına rağmen Jennifer Aniston'ın düzgün ve kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmadı. Cabo San Lucas'da görüntülenen ünlü çift, yeni yılın ilk kaçamağını yapmış oldu.
ABD'li aktris Jennifer Aniston (48) ile oyuncu eşi Justin Theroux (46), yılın ilk günü Meksika'da romantik bir kaçamak yaptı. Eşi Justin Theroux ile Meksika tatiline çıkan Jennifer Aniston, kırmızı bikinisiyle dikkati çekti. Cabo San Lucas'da görüntülenen ünlü çift, dostlarıyla eğlendi. 48 yaşında olmasına rağmen Jennifer Aniston'ın düzgün ve kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmadı. Cabo San Lucas'da görüntülenen ünlü çift, yeni yılın ilk kaçamağını yapmış oldu.
ABD'li aktris Jennifer Aniston (48) ile oyuncu eşi Justin Theroux (46), yılın ilk günü Meksika'da romantik bir kaçamak yaptı. Eşi Justin Theroux ile Meksika tatiline çıkan Jennifer Aniston, kırmızı bikinisiyle dikkati çekti. Cabo San Lucas'da görüntülenen ünlü çift, dostlarıyla eğlendi. 48 yaşında olmasına rağmen Jennifer Aniston'ın düzgün ve kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmadı. Cabo San Lucas'da görüntülenen ünlü çift, yeni yılın ilk kaçamağını yapmış oldu.
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