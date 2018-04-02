Yeni yaşını hayranlarıyla kutlayan Aleyna Tilki sahneye uçarak geldi

28 Mart'ta 18. yaşına basan Aleyne Tilki doğum gününü hayranlarıyla Bostancı Kültür Merkezi'nde verdiği 3 bin kişilik konserle kutladı. Sahneye uçarak gelen Tilki sahne performansı ve sahne kostümleriyle dikkat çekti. İşte Aleyna Tilki'nin doğumgünü konserinden görüntüler...

Yeni yaşını hayranlarıyla kutlayan Aleyna Tilki sahneye uçarak geldi

Geçtiğimiz günlerde 18 yaşını dolduran Aleyna Tilki doğum gününü hayranlarıyla kutladı. Önceki akşam Bostancı Kültür Merkezi'nde verdiği 3 bin kişilik konserle 18. yaşını kutlayan Tilki, "Hem sahneyi hem de okulu bir arada yürütebilirim sanıyordum. Ama birinden birini kısmalıyım. Ya üniversitenin en iyi öğrencisi olacağım ya da sahnelerin yıldızı. İkilemdeyim, karar vereceğim” dedi.

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Yeni yaşını hayranlarıyla kutlayan Aleyna Tilki sahneye uçarak geldi

HT Magazin'de yer alan habere göre, sahneye çıkmadan önce basın mensuplarıyla sohbet eden Tilki, “Uzun zamandır konser vermiyordum. Çok heyecanlıyım. Aylardır bu konsere hazırlanıyorum. Bakalım nasıl olacak?” dedi. Ünlü şarkıcı, çok güzel doğum günü mesajları aldığını da sözlerine ekledi. Öte yandan Aleyna Tilki’nin hayranları konser alanının yanındaki lunaparkta da ücretsiz olarak eğlendi.

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Yeni yaşını hayranlarıyla kutlayan Aleyna Tilki sahneye uçarak geldi

Türkçe-İngilizce şarkılar ve Karadeniz türküleri söyleyen Aleyna “Doğum günüm nedeniyle ünlü, ünsüz birçok kişi aradı. Arada beni şaşırtanlar da oldu. Harika mesajlar geldi. Üstelik çoğu da beklediğimden daha olgundu. İlk işim ehliyet alıp araba kullanmak” dedi.

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Yeni yaşını hayranlarıyla kutlayan Aleyna Tilki sahneye uçarak geldi

Aleyna Tilki’nın sahne kostümleri pınrıl pırıl ve rengarenkti.

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