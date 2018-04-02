Yeni yaşını hayranlarıyla kutlayan Aleyna Tilki sahneye uçarak geldi

Geçtiğimiz günlerde 18 yaşını dolduran Aleyna Tilki doğum gününü hayranlarıyla kutladı. Önceki akşam Bostancı Kültür Merkezi'nde verdiği 3 bin kişilik konserle 18. yaşını kutlayan Tilki, "Hem sahneyi hem de okulu bir arada yürütebilirim sanıyordum. Ama birinden birini kısmalıyım. Ya üniversitenin en iyi öğrencisi olacağım ya da sahnelerin yıldızı. İkilemdeyim, karar vereceğim” dedi.