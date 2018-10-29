Yeni havalimanı haritasına bakın nerede ve nasıl gidilir işte ulaşım yolları

İSTANBUL yeni havalimanı bugün saat 16.00'da başlayacak muhteşem törenle hizmete giriyor. 3. havalanının adı kadar tam olarak nerede olduğu ve nasıl ulaşılacağı da merak konusu. Yeni havalimanı en uzak nokta olan Pendik ilçesine 95 kilometre mesafede bulunuyor. İlk etapta Mecidiyeköy, Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş başta olmak üzere bir çok ilçeden doğrudan lüks otobüs seferleri başlıyor. İşte yeni havalimanının haritası ve ulaşım hatları: