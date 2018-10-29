Yeni havalimanı haritasına bakın nerede ve nasıl gidilir işte ulaşım yolları

İSTANBUL'un bugün saat 16.00'da açılacak olan yeni havalimanının ismi merak konusu olurken ulaşım imkanları, İETT otobüs durakları ve ücretleri belli oldu.

Yeni havalimanı haritasına bakın nerede ve nasıl gidilir işte ulaşım yolları

İSTANBUL yeni havalimanı bugün saat 16.00'da başlayacak muhteşem törenle hizmete giriyor. 3. havalanının adı kadar tam olarak nerede olduğu ve nasıl ulaşılacağı da merak konusu. Yeni havalimanı en uzak nokta olan Pendik ilçesine 95 kilometre mesafede bulunuyor. İlk etapta Mecidiyeköy, Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş başta olmak üzere bir çok ilçeden doğrudan lüks otobüs seferleri başlıyor. İşte yeni havalimanının haritası ve ulaşım hatları:

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Yeni havalimanı haritasına bakın nerede ve nasıl gidilir işte ulaşım yolları

3.HAVALİMANI NEREDE ULAŞIMI ZOR MU? : Üçüncü havalimanı İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, Karadeniz kıyısındaki Tayakadın ile Akpınar köyleri arasındaki 76,5 milyon metrekare alan üzerinde inşa edildi. Yeni Havalimanı Çatalca ve Terkos Gölü'ne de yakın. Üçüncü havalimanı ile ilgili en büyük kaygı İstanbul merkezine olan mesafesi. Topkapı'dan 3. havalimanına gitmek 35-40 dakika sürüyor.

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Yeni havalimanı haritasına bakın nerede ve nasıl gidilir işte ulaşım yolları

YENİ HAVALİMANINA NASIL GİDİLİR? : 3. havalimanı karayolu taşımacalığında Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile bağlantılı. Raylı sistem olarak, Yüksek Hızlı Tren ile havalimanındaki aktarma istasyonu var. Ayrıca metro ile de ulaşım olacak. Bunlara ilaveten İETT ve Bagajlı Lüks Taşımacılık (BLT) ile 18 hat üzerinde 150 otobüs ile taşıma yapılacak.

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Yeni havalimanı haritasına bakın nerede ve nasıl gidilir işte ulaşım yolları

YENİ HAVAALANI METROSU: Yapımı devam eden yeni havalimanı metrosu Gayrettepe'den başlıyor. Şehrin merkezinden 25 dakikada yeni havalimanına ulaşımın mümkün olacak. 3. Havalimanı metrosu Şişli, Kağıthane, Eyüp, Arnavutköy, Başakşehir ile Küçükçekmece ilçelerinden geçiyor.

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