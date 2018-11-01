Yeni Gelin 60. bölüm 2. fragmanı

Yeni Gelin 60. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni Gelin'in yeni bölümünde neler olacak? Yeni Gelin 3 Kasım 2018 Cumartesi akşamı Show TV'de...

Biri Madrid'lerde Milano'larda büyümüş İspanyol güzeli Bella, diğeri Çukurova'nın kavuran güneşiyle büyümüş, aşiret içinde yoğrulmuş Hazar Ağa. İki ayrı dünyanın, iki ayrı galaksinin insanı olsalar da aşklarına engel olamayıp evlenirler ve Çukurova'nın, Bozok Aşireti’nin yolunu tutarlar. Artık Bella, Bozok Aşireti’nin yeni gelinidir. Fakat bu durum, başta kayınvalide Asiye olmak üzere tüm konak halkını rahatsız eder ve o an hepsi ant içerler. Bu yeni gelin, bu konakta barınamayacak, geldiği gibi gidecektir. Bunun için kimse elinden geleni ardına koymayacaktır.

Bella, telli duvaklı gelin olmuş, girdiği tüm sınavlardan başarıyla geçmiştir. Ancak Bella'nın gelişiyle hayalleri alt üst olan yalnızca Bozok Aşireti değildir. Bella'nın gelişi, başka bir düşman cephesi daha açmıştır. Ve bu cephenin kazanmak için yapmayacağı şey yoktur. Düşman Duran aşireti, öyle bir şey yapar ki, bundan sonra kimse hayatına eskisi gibi devam edemeyecektir. Bella daha ilk günden Bozok Aşireti’ne bela getirmiş, aşk her şeyin üstesinden gelir diyerek düştüğü yolların nelere sebep olacağını o bile hesap edememiştir. Artık ok yaydan çoktan çıkmıştır.

Gerçekten aşk her şeyin üstesinden gelecek mi? Hazar ve Bella ilk sınavlarını verebilecek midir?

  • Dizi Fragmanları 01 Kasım 2018 23:53
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