Show TV'de cumartesi akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Yeni Gelin dizisi, son bölümüyle yine ekrana kilitledi. Herkes şimdiden Yeni Gelin dizisinin 45. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Baran sonunda adalete teslim olmuştur, işlediği suçların bedelini ödemektedir. Fakat Baran’ı cezaevinde bekleyen tek şey, mahkumluk değildir. Düşmanları da onun cezasını vermek için fırsat kollamaktadır.

Şirin, tüm bunlardan habersiz Baran’ı özlemekte, gözyaşı dökmektedir. Kardeşlerini böyle görmeye dayanamayan abiler, küçük bir tatil organize ederler. Bozokları “çılgın” bir kamp tatili beklemektedir. Bu sırada Bozok Konağı’nda da sıradan çılgınlıklar yaşanmaktadır. Ayşe yeniden anne olmaya karar vermiştir. Bunun için yaptığı kuvvet macununu ne yapıp edip Kalender Ağa’ya içirecektir. Zavallı Kalender Ağa, yine eşlerinin hedef tahtası haline gelmiştir.

Ayşe’nin tek amacı kuvvet macununu Ağa’ya içirmek, Asiye ve Möhteber’inki de buna engel olmaktır. Konakta “sıcak” savaş başlar. Bozok gençleri, konakta olup bitenlerden bihaber kampın tadını çıkarmaktadır. Fakat Bozok kadınlarının olduğu bir ortamda en olmaması gereken şey olur. Kamp ateşine turist kızlar da dahil olur. Entrikalar kraliçesi Nazgül duruma kendi yöntemleriyle el koyar. Fakat Nazgül’ün kurduğu komplo, başka birinin komplosuyla boyut değiştirir. Bozok kadınları bir bilinmeze götürülmektedir. Ne konaktakilerin ne de cezaevindeki Baran’ın bundan haberi yoktur. Çünkü onlar kendi canlarının derdindedir. Kalender hastanede, Baran da cezaevi koğuşunda ölümle pençeleşmektedir. Konak halkı üç ayrı yerde, üç ayrı şekilde uçurumun kenarındadır.

İşte Yeni Gelin 45. bölüm fragmanı