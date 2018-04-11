Yeni Ford Focus tanıtıldı tamamen yenilendi

ord, tamamıyla yenilenen Ford Focus modelinin tanıtımını Londra'da gerçekleştirdi. Ford tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket, şimdiye dek en kabiliyetli ve teknik açıdan en yetkin olan, tamamen yenilediği Ford Focus modelini Londra'da tanıttı. Segmentindeki otomobiller arasında en güvenli ve keyifli sürüş deneyimi sağlayan, 1998'de ilk modelinin satışa sunulmasından itibaren Avrupa'da yaklaşık 7 milyon, dünya çapında ise 16 milyondan fazla satılan Ford Focus, sıfırdan tasarlandı.

Sıfırdan tamamıyla yeni bir otomobil üretme şansının pek sık ortaya çıkmadığını vurgulayan Bakaj, şunları ifade etti: "Yeni Focus'ta segmentinin en iyi otomobilini geliştirebilmek için bu şansı sonuna kadar kullandık. Her alanda gerçekleştirilen inovasyon, benzeri görülmemiş bir ustalıkla yeni bir Focus yaratmamıza, eşsiz bir sürüş ve yolculuk deneyimi sunmamıza yardımcı oldu. Yeni Focus, bugün itibarıyla segmentinin izlemesi gereken özellikleri, limitleri belirlemiş bulunuyor. Şimdiye dek yarattığımız en iyi otomobil olduğuna inandığım bu aracın hayat bulmasına yardımcı olan ekiple gurur duyuyorum."

Ford Motor Company Grup Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Steven Armstrong da Focus'un, 20 yıldır Avrupa'da ana modellerinden biri konumunda bulunduğuna işaret ederek, "Tasarım, teknoloji ve sürüş keyfi açısından başı çeken Focus, otomobilseverlerin Ford hakkında sevdiği her şeyi temsil ediyor. Geçen yıl Avrupa genelinde C segmentin otomobil satışlarının yaklaşık beşte birini oluşturduğu düşünüldüğünde Focus, şirketimiz için olduğu kadar müşterilerimiz için de önemini korumaya devam ediyor. Bu, şimdiye kadar ürettiğimiz en iyi otomobillerden biri." değerlendirmelerini yaptı.