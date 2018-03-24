Yeni evden gizli bölme çıktı! Şoke oldular resmen

CzarMatt adındaki bir Imgur kullanıcısı yeni taşındıkları evde buldukları gizli bölmeden çıkanları takipçileriyle paylaştı. Kutunun içinden 1800'lü yıların ait bir sürü bozuk para çıktı.

CzarMatt adındaki bir Imgur kullanıcısı yeni taşındıkları evde buldukları gizli bölmeden çıkanları takipçileriyle paylaştı. Evin kıyafet dolabının zemin kısmında gizli bir bölme olduğunu fark eden yeni ev sahipleri, buldukları şey karşısında şaşkına döndü. Gizli bölmeye ilk bakışta anormal bi durum fark etmeyen genç çift... Köşede duran kutuyu görüp içini açtı. Kutunun içinden 1800'lü yıların ait bir sürü bozuk para çıktı. İşte 1800'lü yılların İngiltere'sinde kullanılan bozuk paralar. Twitter

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CzarMatt adındaki bir Imgur kullanıcısı yeni taşındıkları evde buldukları gizli bölmeden çıkanları takipçileriyle paylaştı. Evin kıyafet dolabının zemin kısmında gizli bir bölme olduğunu fark eden yeni ev sahipleri, buldukları şey karşısında şaşkına döndü. Gizli bölmeye ilk bakışta anormal bi durum fark etmeyen genç çift... Köşede duran kutuyu görüp içini açtı. Kutunun içinden 1800'lü yıların ait bir sürü bozuk para çıktı. İşte 1800'lü yılların İngiltere'sinde kullanılan bozuk paralar. Twitter

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CzarMatt adındaki bir Imgur kullanıcısı yeni taşındıkları evde buldukları gizli bölmeden çıkanları takipçileriyle paylaştı. Evin kıyafet dolabının zemin kısmında gizli bir bölme olduğunu fark eden yeni ev sahipleri, buldukları şey karşısında şaşkına döndü. Gizli bölmeye ilk bakışta anormal bi durum fark etmeyen genç çift... Köşede duran kutuyu görüp içini açtı. Kutunun içinden 1800'lü yıların ait bir sürü bozuk para çıktı. İşte 1800'lü yılların İngiltere'sinde kullanılan bozuk paralar. Twitter

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