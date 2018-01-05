Yeni cuma mesajları 2018 en güzel resimli hadisli mesajlar

Resimli Cuma mesajlarını sizin için özel olarak internethaber.com olarak derledik. 2018 yılının ilk cumasında sizlere resimli ve hadisli güzel sözlerle mesajlar hazırladık. Resimli cuma mesajlarını cepten kısa SMS olarak sevdiklerinize atabilirsiniz. Cuma günü için peygamberimiz bir hadisinde 'Ümmetimin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan değerlidi.' demiştir. Cuma günü edilen dualar ve kılınan namazın sevabı büyüktür. Cuma gününüz hayırlı olsun diyor ve sizlere cuma mesajlarını sunuyoruz. Twitter

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CUMA HADİSLERİ : Cuma, müminlerin bayramıdır. Bugün yapılan ibadetlere en az, iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da, iki kat yazılır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. (Ramuz) Twitter

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RESİMLİ CUMA MESAJLARI : Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar… – Rabbim nefsimize ‘celaliyle', kalbimize ‘cemaliyle', hayatımıza ‘hikmetiyle', hatalarımıza ‘rahmetiyle', mahşerde ‘Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar. Twitter

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