Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti! Soylu büyük alkış aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmesiyle yeni sistem resmen ve fiilen başlamış oldu. Törenden sonra dün gece yeni kabine ve cumhurbaşkanı yardımcıları açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Bakanlar Kurulu'nda 16 bakan yer aldı. Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti.

KURTULMUŞ VE ÜNAL YEMİN ETTİ: Toplantıda ilk olarak, önceki birleşimde yer almayan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ant içti. Daha sonra yeni bakanların atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.

SÜLEYMAN SOYLU BÜYÜK ALKIŞ ALDI: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adı okunduğunda Ak Parti sıralarında alkış tufanı koptu. Soylu yemin ettikten sonra da yine büyük alkış aldı.