Yeni Bakanlar aslen nereli eşi ve çocukları ile memleketleri

TÜRKİYE'nin yeni sistemdeki ilk Başkanlık kabinesi sürpriz isimlerden oluştu. Erdoğan hükümetinin yeni kabinesinde 2 kadın bakan yer alırken işadamları dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı'nın başına Medipol Hastanelerinin sahibi Fahrettin Koca gelirken, Milli Eğitim Bakanı da özel okul sahibi Ziya Selçuk oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ise ETS Tur ile Atlasjet'in sahibi. Yeni bakanlar listesinde meclisten sadece 4 milletvekili yer buldu. Bu isimlerde Abdülhamit Gül, Süleyman Soylu, Berat Albayrak ve Mevlüt Çavuşoğlu oldu. Bakan olan bu isimler milletvekilliğinden istifa edecekler. Yeni bakanlar bugün mecliste yemin edip göreve başlayacaklar. İlk kabine toplatısı da cuma günü olacak.