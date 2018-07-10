Yeni Bakanlar aslen nereli eşi ve çocukları ile memleketleri

Yeni kabinedeki yeni bakanların listesi açıklanınca kim nereli merak konusu oldu. Yeni bakanlar aslen nereli, şirketleri hangileri, eşleri ve çocukları hakkında bakın neler biliyoruz.

Yeni Bakanlar aslen nereli eşi ve çocukları ile memleketleri

TÜRKİYE'nin yeni sistemdeki ilk Başkanlık kabinesi sürpriz isimlerden oluştu. Erdoğan hükümetinin yeni kabinesinde 2 kadın bakan yer alırken işadamları dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı'nın başına Medipol Hastanelerinin sahibi Fahrettin Koca gelirken, Milli Eğitim Bakanı da özel okul sahibi Ziya Selçuk oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ise ETS Tur ile Atlasjet'in sahibi. Yeni bakanlar listesinde meclisten sadece 4 milletvekili yer buldu. Bu isimlerde Abdülhamit Gül, Süleyman Soylu, Berat Albayrak ve Mevlüt Çavuşoğlu oldu. Bakan olan bu isimler milletvekilliğinden istifa edecekler. Yeni bakanlar bugün mecliste yemin edip göreve başlayacaklar. İlk kabine toplatısı da cuma günü olacak.

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Yeni Bakanlar aslen nereli eşi ve çocukları ile memleketleri

Erdoğan'ın açıkladığı kabinedeki bakanlar, aldıkları yüksek eğitim ve alanlarındaki uzmanlıklarıyla dikkat çekti. Kabinede eğitimci, doktor, avukat, mühendis, ekonomist, asker ve mimar gibi meslek gruplarından isimler bulunuyor. Peki yeni bakanlar nereli eğitimleri neler? İşte bakanlarla ilgili kısa bilgi notları:

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Yeni Bakanlar aslen nereli eşi ve çocukları ile memleketleri

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli : İzmir doğumlu olan Bekir Pakdemirli eski siyasetçilerden Ekrem Pakdemirli'nin oğlu. Turkcell, Albaraka ve BİM şirketlerinin yönetim kurulu üyesi.

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Yeni Bakanlar aslen nereli eşi ve çocukları ile memleketleri

Bekir Pakdemirli'nin eşi : Yeni bakanın eşinin ismi Ahu Pakdemirli. Üç çocukları olan Bekir Pakdemirli ile eşi doktor.

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