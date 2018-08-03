'Yemin ettim ondan başkasıyla asla evlenmeyeceğim!'

Tezkeresine bir hafta kala şehit olan Görgülü'yü annesi, babası ve akrabalarının yanı sıra onu unutmayan bir kişi daha vardı. 2014 yılından bu yana sevgilisi olan Fadime Nur Gider (19) Görgülü'nün askerden gelip nişanlanma ve daha sonra da evlenme hayali kurarken, onun Türk bayrağına sarılı tabutunu uğurlamak zorunda kaldı.