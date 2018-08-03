'Yemin ettim ondan başkasıyla asla evlenmeyeceğim!'

Kadir Görgülü ve Fadime Nur Gider... Onlar çiçeği burnunda sevgililerdi... Kadir Görgülü jandarma er olarak vatan görevini yaparken, Diyarbakır-Lice karayoluna PKK'lıların döşediği mayınla şehit oldu. Fadime Nur Gider mezar başında söz verdi.

'Yemin ettim ondan başkasıyla asla evlenmeyeceğim!'

Kadir Görgülü ve Fadime Nur Gider (19)... Onlar çiçeği burnunda sevgililerdi... Adanalı Kadir Görgülü jandarma er olarak vatan görevini yaparken, tezkeresini alıp sevdiğine kavuşmaya bir haftası kalmıştı... Ancak o kavuşma ahirete kaldı. Diyarbakır-Lice karayoluna PKK'lıların döşediği mayın KAdir Görgülü'yü şehit etti. Fadime Nur Gider mezar başında, "Ben yemin emin ettim ondan başkasıyla asla evlenmeyeceğim" diye gözyaşı döktü.

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'Yemin ettim ondan başkasıyla asla evlenmeyeceğim!'

Jandarma Er Görgülü bir silah arkadaşıyla birlikte 18 Şubat 2016 günü PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit oldu. Görgülü, 19 Şubat 2016 günü Adana'da sevenlerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verildi.

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'Yemin ettim ondan başkasıyla asla evlenmeyeceğim!'

Tezkeresine bir hafta kala şehit olan Görgülü'yü annesi, babası ve akrabalarının yanı sıra onu unutmayan bir kişi daha vardı. 2014 yılından bu yana sevgilisi olan Fadime Nur Gider (19) Görgülü'nün askerden gelip nişanlanma ve daha sonra da evlenme hayali kurarken, onun Türk bayrağına sarılı tabutunu uğurlamak zorunda kaldı.

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'Yemin ettim ondan başkasıyla asla evlenmeyeceğim!'

Fadime Nur Gider o gün bu gündür şehidin Asri Mezarlıktaki şehitlikteki kabristanına sık sık gelip şehide ondan başka kimseyle evlenmeyeceği sözünü veriyor. Genç kız, şehit sevgilisinin mezar taşındaki fotoğrafını öpüp onu eliyle dakikalarca gözyaşları içinde seviyor.

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