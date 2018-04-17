Yemekteyiz yeni yarışmacıları Seynur kimdir Emre ve Nermin nereli?

Yemekteyiz 16 Nisan haftası yeni yarışmacıları belli oldu. Yemekteyiz yeni yarışmacıları Turan Akbaş, Emre Günay, Nermin Kutlu, Seynur Güçlü ve Cevdet Sekili kimdir aslen nereli ne iş yapıyorlar? İşte Onur Büyüktopçu'nun yeni yarışmacıları;

Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki yeni yarışmacıları belli oldu. Bu hafta yani 16 Nisan 20 Nisan tarihleri arasında Turan Akbaş, Emre Günay, Nermin Kutlu, Seynur Güçlü ve Cevdet Sekili yemekteyiz birincisi olmak için yarışacak. Peki yeni yarışmacılar Turan Akbaş, Emre Günay, Nermin Kutlu, Seynur Güçlü ve Cevdet Sekili kimdir aslen nereli ve ne iş yapıyor? İşte Yemekteyiz'in son bölümündeki yarışmacılar; Twitter

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Emre Günay kimdir nereli ne iş yapıyor? : Yemekteyiz birincisinin belli olacağı cuma günü ev sahibi Emre Günay. 5. gün yarışmacısı olan Emre Günay 64 yaşında. Evli ve 1 çocuk annesi olan Emre Günay, yer hostesliğinden emekli. İş gereği dünyayı gezen Emre Günay kendisini heyecanlı ve telaşlı biri olarak tanımlıyor. Twitter

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Nermin Kutlu kimdir nereli ne iş yapıyor? : Yemekteyiz'in 4. gün yarışmacısı Nermin Kutlu. 26 yaşında olan Nermin evli. Yüzmek seyahat etmek Nermin Kutlu'nun hobileri arasında. Nermin Kutlu kendini ise sıcakkanlı ve sevgi dolu biri olarak tanımlıyor. Twitter

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