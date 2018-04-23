Yemekteyiz yeni yarışmacılar Saadet kimdir Dilara ve Rümeysa nereli?

Yemekteyiz 23 Nisan haftası yeni yarışmacıları belli oldu. Yemekteyiz yeni yarışmacıları Saadet Özcan, Nezahat Aydın, Sibel Gül, Rümeysa Çakmak ve Dilara Akın kimdir aslen nereli ne iş yapıyorlar? İşte Onur Büyüktopçu'nun yeni yarışmacıları;

Yemekteyiz yeni yarışmacılar Saadet kimdir Dilara ve Rümeysa nereli?

Yemekteyiz bu haftaya yine bomba konuklarla başladı. Haftanın ilk gününde süre sıkıntısı yaşayan Saadet hanım, aynı zamanda yemeklerini rakiplerine beğendirmekte güçlük çekti. Peki Yemekteyiz Saadet Özcan, Nezahat Aydın, Sibel Gül, Rümeysa Çakmak ve Dilara Akın kimdir aslen nereli ve ne iş yapıyorlar? Önce Saadet Özcan hakkında bilgi verelim. 29 yaşındaki Saadet Özcan bekar. Memleketi Uşak olan Saadet Özcan, Yemekteyiz'in birinci gün yarışmacısı. Danışman olan yarışmacı, trekking yapmayı, yüzmeyi ve müzik dinlemeyi çok seviyor.

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Yemekteyiz yeni yarışmacılar Saadet kimdir Dilara ve Rümeysa nereli?

Nezahat Aydın kimdir nereli ne iş yapıyor? Nezahat Aydın 44 yaşında ve Yemekteyiz'in 2. gün yarışmacısı. Aslen Sinoplu olan Nezahat Aydın, evli ve 2 çocuk sahibi. Ev hanımı olan yarışmacı, fotoğraf çekilmeyi ve eşiyle gezmeyi çok seviyor. Kendini öz güveni yüksek, dedikodu yapanları sevmeyen biri olarak tanımlıyor.

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Yemekteyiz yeni yarışmacılar Saadet kimdir Dilara ve Rümeysa nereli?

Sibel Gül kimdir nereli ne iş yapıyor? Sibel Gül 41 yaşında ve Yemekteyiz'in 3. gün yarışmacısı. Aslen Siirtli olan yarışmacı, 3 çocuk sahibi. Ses sanatçısı olan yarışmacı, 20 yıldır sahne alıyor. Doğayı ve piknik yapmayı çok seven yarışmacı, kendini 6. hissi kuvvetli ve karşısındaki insanı çabuk analiz eden biri olarak tanımlıyor.

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Yemekteyiz yeni yarışmacılar Saadet kimdir Dilara ve Rümeysa nereli?

Rümeysa Çakmak kimdir nereli ne iş yapıyor? Rümeysa Çakmak 56 yaşında ve Yemekteyiz'in 4. gün yarışmacısı. Ev hanımı ve 1 erkek çocuk sahibi olan yarışmacı aslen Antakyalı. Kendini dört dörtlük bir kadın olarak tanımlayan yarışmacının 15 kedisi, 1 köpeği ve 2 tane yayınlanmamış şiir kitabı bulunuyor.

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