Yemekteyiz yarışmacısının hareketleri Tv8'e pahalıya patladı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), önceki gün gerçekleştirdiği toplantıda gündüz kuşağındaki programları ve bazı dizileri masaya yatırdı. Toplantıda Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı 'Yemekteyiz' yarışmasında yaşanan bir olaydan dolayı Tv8'e de ceza kesilmesine karar verildi.
Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda Yemekteyiz'de yarışan Tayfun Arslan adlı bir yarışmacı, kendi gününü atlattıktan sonra akıllara zarar bir karaktere bürünmüştü. Katıldığı masalarda agresifliği ve edep sınırlarını aşan tavırları ile sivrilen Tayfun Arslan 3. günde Yemekteyiz'in en utanç verici kavgalarından birine imza atmıştı.
EDEPSİZ DAVRANIŞ : Yarışmacılardan Biricik Kırbay, Tayfun Arslan'ın edep sınırlarını aşan tavrına 'haddinizi aşıyorsunuz' diyerek müdahale edince akıllara zarar olay patlak vermişti. Tayfun Arslan, annesi yaşındaki Biricik Kırbay'a 'Bayan çok bilmiş yine konuştu' diyerek şok bir karşılık vermişti.
Biricik Kırbay bu karşılıkla şaşkına dönerek Tayfun Arslan'a "Sen annene çok bilmiş diyor musun?" diye ince bir serzenişte bulununca da yarışmacıya karşı parmağını sallayıp masayı yumruklamaya başlamış, "Haddini bileceksin" diyerek bağırmıştı.
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