Yemekteyiz Esma kimdir Hikmet Bey nereli işte yeni yarışmacılar

Yemekteyiz yeni yarışmacıları Esma Karaca, Müge Yaşarlar, Hikmet Işık, Ercan Uçar ve Özlem Acar oldu. Peki Yemekteyiz Esma kimdir Hikmet Işık aslen nereli ne iş yapıyor? Yemekteyiz birincisi kim oldu geçen hafta kazanan isim.

Yemekteyiz yeni haftaya yeni yarışmacıları ve 'lob' gafı ile başladı. Yemekteyiz yarışmacılarından Esma Karaca 'beyin lobları' hakkında eksik bilgiyle bir atışmaya girince sosyal medyanın diline düştü. Peki Yemekteyiz Esma Müge Yaşarlar, Hikmet Işık, Ercan Uçar ve Özlem Acar kimdir aslen nereli ve ne iş yapıyorlar? Önce Esma Karaca hakkında bilgi verelim. 32 yaşındaki Esma Karaca evli ve bir oğlu var. Aslen Malatyalı olan Esma Karaca, Yemekteyiz'in 3. gün yarışmacısı. Esma Karaca kalite kontrol sorumluğu ancak şu an çalışmıyor ev hanımı. Şiir yazmak en sevdiği şey. Twitter

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Hikmet Işık kimdir nereli ne iş yapıyor : Hikmet Işık 36 yaşında ve Yemekteyiz'in birinci gün yarışmacısı. Aslen Sivaslı olan Hikmet Işık, evli. Satış yöneticisi olan Hikmet Işık şu anda işsiz. Voleybol, kayak tenisi en sevdiği aktiviteler arasında. Twitter

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Müge Yaşarlar kimdir nereli ne iş yapıyor : Müge Yaşarlar 30 yaşında ve Yemekteyiz'in ikinci gün yarışmacısı. Müge Yaşarlar'ın bir kızı var. Aslen Bursalı olan olan Müge Yaşarlar'ın dövmelere karşı büyük bir ilgisi var. Müge Yaşarlar'ın mesleği çocuk gelişimi ancak şu anda çalışmıyor. Twitter

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