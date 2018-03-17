Yeliz Yeşilmen: MHP'nin oylarını ben artırdım

Bir dönem modellik, oyunculuk yapan ve yatak odası paylaşımıyla olay olan Yeliz Yeşilmen, ''2014 yerel seçimlerinde eşim Ali, MHP’nin Çukurova Belediye Başkan adayıydı. 150 kişilik seçim ofisini yönettim. Oy oranı yıllardır değişmiyordu. Sayemde MHP'nin oyları arttı'' dedi.

Yeliz Yeşilmen: MHP'nin oylarını ben artırdım

Yeliz Yeşilmen’in her hareketi olay. Kadınlar Günü’nde kendisi ve küçük kızına ‘şiddet görmüş kadın’ makyajı yapması çok eleştirildi. Eşinin doğum gününde paylaştığı yatakta kahvaltı fotoğrafı da çok konuşulmuştu. Her eleştiriye cevabı hazır. Evliliğinden siyasete uzanan bir söyleşi gerçekleştirdi. Posta gazetesine konuşan Yeliz Yeşilmen'den çok konuşulacak sözler... İşte o röportajdan kısa bir kesit...

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Yeliz Yeşilmen: MHP'nin oylarını ben artırdım

Zor mu evlilik?
Çook zor çook. Bir kere eşim Ali Uğur Akbaş’ı çekmek, memnun ve mutlu etmek dünyanın en ama en zor işleri arasına girer. Valla kocam zor adam. Ali, tam Osmanlı erkeği. Her şeyi kadından bekleyen, hizmet verdikçe beklentisi daha da artan, “Bunu yaptı, o zaman bunu da yapar” diyen biri.

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Yeliz Yeşilmen: MHP'nin oylarını ben artırdım

Bir tür geyşasınız yani siz...
Öyleymişim. Evlenince ortaya çıktı. Ama bu arada ben de evde oturup erkeğe itaat eden bir kadın değilim. İş gücüne katılırım. Bu Ali’nin de hoşuna gider. 2014 yerel seçimlerinde eşim Ali, MHP’nin Çukurova Belediye Başkan adayıydı. 150 kişilik seçim ofisini yönettim. Ki siyasetten anlamam. Arabalar yola kaçta çıkacak, matbaadan neler gelecek... Yemekler, sloganlar, hepsini ben yaptım.

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Yeliz Yeşilmen: MHP'nin oylarını ben artırdım

Siyasetten anlamadan mı yaptınız hepsini?
Bana kuaför, devlet dairesi ya da bir gece kulübünü ver ve “İşlet” de. Fark etmez. Bana bir şey teslim et, ben o işi yıllardır yapıyormuş gibi yürütürüm. Bunun sebebi ne bilmem! Yetenek ve zeka galiba.

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