'Yeğenini dilendiriyor' denilmişti gerçek bambaşka çıktı

Suriye'deki iç savaşta atılan bombanın patlaması sonucu vücudu yanıklar içerisinde kalan, bir gözünü kaybeden ve aynı saldırıda babası öldükten sonra Türkiye'ye sığınan 9 yaşındaki Muhammed Ali'nin tedavisine Mersin'de başlandı.

'Yeğenini dilendiriyor' denilmişti gerçek bambaşka çıktı

Yüz binlerce insanın ölümüne bir o kadarının da yaralanmasına neden olan Suriye'deki iç savaş 8. yılını doldururken, kiminin yüreğini kiminin de bedenini yakmaya devam ediyor. Ölümlerin yanı sıra parçalanmış aile dramlarına da sahne olan savaşın bir mağduru da 9 yaşındaki Muhammed Ali oldu. Ülkesinde yaşanan iç savaş sırasında anne-babası ayrıldıktan sonra babası ile birlikte yaşamaya devam eden Muhammed Ali, 3 yıl önce terör örgütü DEAŞ'ın Halep'te gerçekleştirdiği saldırı sırasında atılan bombanın patlaması sonucu vücudunun büyük bölümü yanıklar içerisinde kaldı, bir gözünü de kaybetti. Aynı saldırıda babasını da kaybeden talihsiz çocuk, tedavi için Türkiye'ye getirildi.

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'Yeğenini dilendiriyor' denilmişti gerçek bambaşka çıktı

Ülkesindeki iç savaş nedeniyle ailesiyle birlikte daha önce Türkiye'ye sığınarak Mersin'e yerleşen Muhammed Ali'nin amcası Fuad Ali (32), yeğeninin başına gelenleri duyunca hemen Kilis'e gitti. Ancak Muhammed'in orada olmadığını öğrenen amca, yeğenini Adana'da bir hastanede tedavisi yapılırken buldu. Burada ilk tedavisi tamamlandıktan sonra kendi oğlu gibi sevdiği yeğinini alarak Mersin'e getiren amca, savaş nedeniyle annesiz ve babasız kalan Muhammed'i bir an olsun yanından ayırmadı.

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'Yeğenini dilendiriyor' denilmişti gerçek bambaşka çıktı

Bu sırada küçük Muhammed'in durumundan haberdar olan sanatçı Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP derneği aracılığıyla küçük çocuğun tedavisinin Antalya'da yapılması için harekete geçti. Sanatçının girişimleriyle Antalya'daki hastaneye götürülen Muhammed'in tedavisine bir müddet burada devam edildi. Ancak burada bazı olumsuzluklarla karşılan Muhammed, amcasından kendisini hastaneden çıkarmasını istedi. Amca Fuad Ali de yeğeninin bu talebi üzerine Muhammed'i hastaneden alarak Mersin'e getirdi.

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'Yeğenini dilendiriyor' denilmişti gerçek bambaşka çıktı

Bu durum bir gazetede, 'amcanın yeğenini dilendirmek için hastaneden kaçırdığı' yönünde bir habere konu olunca polis harekete geçti. Mersin polisi amcayla yeğenini çöpten atık toplarken buldu. Yapılan incelemede, bir kaçırma olayının söz konusu olmadığı, amca Fuad Ali ile yeğeni Muhammed arasındaki ilişkinin, baba-oğul arasındaki sevgiden çok daha öte olduğu belirlendi.

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