Yazıcıdan çıkan otomobil 7 bin dolara satılacak

Dünyanın ilk seri üretilen, 3D baskılı elektrikli otomobili , otomobil endüstrisinde devrim yaratmaya hazırlanıyor.

Dünyanın ilk seri üretilen, 3D baskılı elektrikli otomobili , otomobil endüstrisinde devrim yaratmaya hazırlanıyor. İtalya merkezli elektrikli otomobil şirketi XEV, 3D baskı malzemesi şirketi Polymaker ile birlikte , Şangay'daki 3D-Printing Kültür Müzesi'nde düzenlenen yeni bir basın toplantısında küçük LSEV'yi tanıttı. Polymaker'ın kurucusu ve CEO'su Dr. Luo Xiaofan yaptığı açıklamada, “XEV, 3D baskı kullanan ilk gerçek seri üretim projesi olma ünvanını taşıyor. Twitter

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CNBC , sadece 450 kilo ağırlığındaki 7,500 dolarlık otomobilin sadece üç gün içinde basılabileceğini bildirildi. Saatte 43 km hızla giden aracın bu bakımdan bir iddiası yok. Tek şarjla 149 km giden araç şehir içinde küçük turlar ve kısa ulaşım mesafeleri için ideal. Şimdiden 7 binin üzerinde sipariş alan otomobil 2019 un ilk yarısında yollarda olacak. Twitter

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Dünyanın ilk seri üretilen, 3D baskılı elektrikli otomobili , otomobil endüstrisinde devrim yaratmaya hazırlanıyor. İtalya merkezli elektrikli otomobil şirketi XEV, 3D baskı malzemesi şirketi Polymaker ile birlikte , Şangay'daki 3D-Printing Kültür Müzesi'nde düzenlenen yeni bir basın toplantısında küçük LSEV'yi tanıttı. Polymaker'ın kurucusu ve CEO'su Dr. Luo Xiaofan yaptığı açıklamada, “XEV, 3D baskı kullanan ilk gerçek seri üretim projesi olma ünvanını taşıyor. Twitter

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