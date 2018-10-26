Yazarlardan Beşiktaş ve Fenerbahçe değerlendirmesi

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kalırken Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Genk'e 4-2 mağlup oldu. Spor yazarları köşelerinde Beşiktaş'ı ve Fenerbahçe'yi değerlendirdi.

MEHMET DEMİRKOL: Mucizelere çok inanan biri değilseniz, güncel şartlarla Fenerbahçe’nin Europa League’i, Süper Lig’e bir hazırlık olarak görmesinin daha mantıklı bir yol olduğunu kabul edersiniz... Bu açıdan bakıldığında 2-0’dan dönmek de, 2 gol atmak da önemli bir kazanım olarak görülebilir. Benim asıl aklıma takılan şu: Gerkens’in hatasıyla gelen golün ardından 2.’yi de yedikten sonra dağılan rakibe karşı 2 değişiklik lazım mıydı? Slimani ve Benzia ne kadar iyi olmasalar da oyunun ruhunu bozmak doğru muydu? Twitter

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GÜNTEKİN ONAY: Bir takım maç kaybedebilir. Kötü de oynayabilir. Ancak Beşiktaş’a baktığımızda günümüz futbolunun temel prensiplerinin çok uzağında bir takım organizasyonu görüyoruz. Santrfor Larin ile stoper Vida arasındaki mesafe 70 metre. Sağ bek Gökhan ile sol açık Quaresma arası 50 metre. Sol açık Lens ile Caner arası 60 metre. Bu sezon her maç bu tablo var. Hatlar arasında bu kadar kopukluk nasıl olabilir? Hem enlemesine hem boylamasına oyuncular birbirinden uzak. Yardımlaşma hem top ayağındayken hem de top rakipteyken son derece zayıf. Takım pres yapmayı bilmiyor. Twitter

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ERMAN TOROĞLU: Avrupa'daki maç 2-0'dan 2-2 olunca herkes şunu diyebilir: "Helal olsun arkadaş maçı oradan çevirdiler, mağlup olmadılar." Bir şeyi kaçırıyoruz. Fenerbahçe'nin genel kadrosu kötü değil. Avrupa'da bu seviyeler de normal. Aman aman mı, o da değil. Peki bu Fenerbahçe'nin Anderlecht'e karşı 2-0 geriye düşmesi doğru mu, o da doğru değil. Twitter

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