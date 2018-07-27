Yaz belası ishallere ne iyi gelir?

Kavurucu sıcaklarla gelen ishal, bugünlerde tatilcilerin de, yazı evinde geçirenlerin de en şikayet ettiği konu. Fitoterapist Dr. Serdar Özgüç, yaz ishaline karşı doğal yolları anlattı. İşte yaz ishaline iyi gelen bitkisel yöntemler…

Yaz belası ishallere ne iyi gelir?

Kavurucu sıcaklarla gelen ishal, bugünlerde tatilcilerin de, yazı evinde geçirenlerin de en şikayet ettiği konu. Fitoterapist Dr. Serdar Özgüç, yaz ishaline karşı doğal yolları anlattı. İşte yaz ishaline iyi gelen bitkisel yöntemler… Dr. Özgüç, "Yaz ishalleri genellikle gıda kaynaklı ve hava sıcaklığı ile ilgilidir. Vücudun sıvı ve mineral tuzlarının kaybolmasına neden olan ishal baş gösterdiğinde çocuklarda ve yaşlı insanlarda asit-baz dengesi de bozulur. Bu da hayati tehlike yaratacak kadar önemlidir" diyor. Yaz ishallerinin 1 ile 3 gün sürdüğünü ve ateş görülmediğini, 3 günü aşan ishallerde ise muhakkak hekime başvurulması gerektiğini vurguluyor. Peki, yaz ishallerinde ev eczanesinden nasıl yararlanırız? Fitoterapist Özgüç, bu alanda kullanılan en önemli 7 bitki hakkında bilgi verdi.

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Yaz belası ishallere ne iyi gelir?

Beşparmakotu: Toprakaltı kısımları kullanılır. "Tanen" olarak bilinen buruk bir lezzeti ve mukozayı büzücü özelliği olan maddeleri içerir. Yaz ishali gibi akut görülen, enfeksiyona bağlı olmayan ishallerde kullanılabileceği gibi, ayrıca Ülseratif Kolit, Crohn Hastalığı gibi kronik hastalıklarda da destekleyici olarak kullanılır. Yara iyileşmesini hızlandırıcı, mikrop öldürücü ve yangıyı gidericidir. Tıbbi çay olarak taze ve ufak olarak parçalanmış olan toprakaltı kısmından yarım tatlı kaşığı alınır, üzerine bir su bardağı soğuk su konur ve yaklaşık 5 dk kadar kısa süreli kaynatılır, ardından süzülür, oda sıcaklığına kadar soğuması beklenir. Kulplu porselen veya cam bardak ile günde 3-4 kere içilmesi önerilir. Midesi hassas olan kişilerde rahatsızlık oluşturabilir.

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Yaz belası ishallere ne iyi gelir?

Böğürtlen: Siyah meyveleri ve kurutulmuş yaprakları kullanılır. Tanenler içerir. Aynı zamanda antioksidandır. Enfeksiyona bağlı olmayan akut ishallerde etkilidir. İshalde meyveleri yenilebileceği gibi kurutulmuş yapraklarının tıbbi çayı da hazırlanır. 2 tatlı kaşığı iri ufalanmış kuru yaprakları üzerine bir su bardağı sıcak su dökülür. 10 dk demlendirilir, başka bir bardağa süzülür ve yemek aralarında yudum yudum ılık olarak içilir. Günde 3-4 kere tekrarlanır.

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Yaz belası ishallere ne iyi gelir?

Ahududu( Frambuaz): Kırmızı meyveleri ve kurutulmuş yaprakları kullanılır. Meyveleri lezzetli olduğu için ishali olan çocuklara rahatlıkla yedirilir. Tanenler içerir aynı zamanda antioksidandır. Enfeksiyona bağlı olmayan ishallerde etkilidir. Tıbbi çayının hazırlanışı böğürtlen tıbbi çayı ile aynıdır.

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