Yaylıyor dikkat! Kadınları gizli gizli çekip cinsel içerikli...

GÜNEY KORE'de gizli kamera pornosu giderek artıyor. Umumi ortamlarda gözlerine kestirdikleri kadınların özel görüntülerini çeken sapıklar yüzünden birçok kadın intihar etti.

Yaylıyor dikkat! Kadınları gizli gizli çekip cinsel içerikli...

Sapıklık, teknoloji ilerdikçe baş belası mı oluyor? Şimdi de skandalın yeni yöntemi gizli kamera yöntemi. Umumi ortamlarda gözlerine kestirdikleri kadınların özel görüntülerini çeken sapıklar yüzünden birçok kadın intihar etti.

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Yaylıyor dikkat! Kadınları gizli gizli çekip cinsel içerikli...

"Seul'e varışımdan kısa süre önce, Han Nehri kıyısında arkadaşımla bisiklet gezisi yaparken bir umumi tuvalete girecektim. Arkadaşım "Kamera var mı kontrol et!" diye bağırdı. Döndüm ve gülümsedim. Fakat şaka yapmıyordu." Çok sayıda kadın, Güney Kore'de bir umumi tuvalete girdiklerinde ilk yaptıkları şeyin, kamera ya da bir gözetleme deliği olup olmadığını kontrol etmek olduğunu söylediler. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü ülke gizli kamera salgınının etkisi altındaydı.

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Yaylıyor dikkat! Kadınları gizli gizli çekip cinsel içerikli...

Gizli kameralar kadınların -ve bazen erkeklerin- tuvalette, hatta mağazaların, spor salonlarının ve havuzların soyunma kabinlerinde soyunurken görüntülerini çekiyor. Daha sonra bu videolar porno sitelerine konuluyor. Seul'deki aktivistler, bunun önüne geçilmesi için daha çok şey yapılmazsa farklı ülkelere yayılacağı ve durdurmanın zorlaşacağı uyarısında bulunuyor. Her yıl polise 6 binden fazla casus kamera pornosu şikayeti yapılıyor ve kurbanların yüzde 80'inden fazlası kadınlar.



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Yaylıyor dikkat! Kadınları gizli gizli çekip cinsel içerikli...

Yüzlercesinin de başlarına geleni ihbar etmediklerinden kaygı duyuluyor. Bazılarının görüntüleriyse, dost sandıkları erkekler tarafından çekiliyor. Kim adlı bir kadın bir restoran masasının altında görüntülerinin çekildiğini söylüyor. Bir tanıdığı eteğinin altından görüntülerini çekmiş. Ne yaptığını fark edince telefonunu elinden almış ve telefonda başka görüntülerini ve erkeklerin bu görüntüler üzerinde yaptığı yorumları görmüş.

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