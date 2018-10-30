Yayından kaldırıldı yok böyle final dedirtti! Şu sahneye bakın

ATV yeni sezona çok hızlı ve birbirinden iddialı diziler ile başladı. Büyük umutlar ile başladığı dizi Can Kırıkları da burlardan biri oldu. Tanıtımı aylar öncesinden başlayan diziden kötü haber geldi. Reyting savaşlarına yenik düşen dizi final yaptı. Son final sahnesi ise yok artık dedirtti.
ATV'nin polisiye dizisi Can Kırıkları reytinglere yenildi. Can Kırıkları dizisi 29 Ekim Pazartesi ekrana gelen 4. son bölümüyle erken final yaparak ekrana veda etti. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Can Kırıkları'nın 4. bölümle ekrana veda etmesi hayranlarını şaşırttı. Peki Can Kırıkları finalinde neler oldu?
HANDE DOĞANDEMİR, CAN KIRIKLARI'NA BÖYLE VEDA ETTİ: Can Kırıkları dizisinin başrol oyuncu Hande Doğandemir, dizinin 29 Ekim Pazartesi ekrana gelen son bölümü sırasında bir veda mesajı paylaştı.
Hande Doğandemir diziye veda mesajında, 'Erken bir veda oldu.. Can Kırıkları bu akşam son kez ekranda..Benim güçlü kadınım Leyla seni çok sevdim hikayen yarım kaldı ama seni iyi ki tanıdım..Güzel hikayeler anlatmaya devam edeceğiz elbet karşılığını (!) bulacak. Emeği geçen herkese teşekkürler' notunu paylaştı.
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