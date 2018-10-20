Yattara'nın asistini affetmedi! Süleyman Soylu'dan klas gol

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Stadyumu'nun açılışı ve Ziraat Diyarbakır Gençlik Festivali Kapanış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlüler karması maçının başlama vuruşunu yaptı. Maçta dikkat çeken anlardan birisi de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kafayla attığı şık gol oldu. Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara'nın sağ kanattan ceza sahasına doğru yaptığı ortaya düzgün bir şekilde kafa vuran Soylu, fileleri havalandırdı ve topu ağlara yolladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başlama vuruşu!

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