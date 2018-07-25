Yatıya kalıp kabusu yaşamıştı! Canan Hoşgör her şeyi tek tek anlattı

Yönetmen Hamdi Alkan’ın eski eşi, Canan Hoşgör’ün, yatıya gittiği sigortacı arkadaşı Ayşe C. ile şoförü Barış E. tarafından kahvesine uyku ilacı atıp 182 bin dolarının çalındığı belirlendi. Barış E., ‘Beden bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı yağma’ suçundan tutuklandı. Olay sonrası kayıplara karışan Ayşe C. de dün akşam gözaltına aldı. İfadesi alınan Ayşe C., savcılık tarafından mahkemeye sevk edilip tutuklandı.

Canan Hoşgör, dolandırıcılık sürecini ilk kez, Teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına anlattı. İşte Canan Hoşgör'ün açıklamalarından satırbaşları...

ADIM ADIM GASPIN İÇİNE ÇEKİLDİM': -Bakın o adı geçen Ayşe hanım bu olayı aylardır planlıyor. Benim bu para ile oraya gelmemi sağladı. Bana bir bankadan diğer bankaya taşımamı öneren kişi de Ayşe. Ben böyle bir parayla tesadüfen gitmedim. Bu organize bir suç, ben bu organize suçun, gaspın içine adım adım çekildim.

-Onu iki yıldır tanıyorum. Ben bu bayanla kişisel gelişim seminerinde tanıştım. Böyle bir yerde böyle bir insanın karşınıza çıkabileceğinizi tahmin edebilir misiniz? Gayet lüks elbiseler giyiyor, güzel ayakkabılar giyiyor, pahalı çantalar takıyor... Ben iki yıl boyunca bu kadınla arkadaş oldum görüştüm. Dertlerimizi paylaştık, eşi vefat etti iki hafta birlikte ağladık.-İki yılda güven duygumu kazandı. Ben de onun tavsiyeleriyle paramı başka bankaya taşımaya karar verdim. Normalde sabah gidecektik bankaya, ofisinde beni oyaladı. Müdür yok, banka yoğun deyip beni akşama kadar oyaladı.

-O arada da bana uyuşturucuyu verdi kahvenin içinde elim kolum kalkmaz hale geldi. Yerimden kalkamadım. Dedi ‘sen çok kötüsün bana gidelim’ dedi. Ben de ‘tamam’ dedim.

'HALA PARAMI ALAMADIM': -Ben kendimden geçtim, ama bayılmadım. Bu sırada aracımı park ettiğim yerde aracıma girilmiş aramalar yapılmış. Ben eve gidecek durumda değildim, benim orada kalmam sağlandı. Yoksa o kadar parayla kimsenin evinde kalmazdım ama yerimden kalkamadım. Şu an iki şüpheli de tutuklandı ama ben hala paramı alamadım.

'SANKİ BİR FİLMİN İÇİNDEYİM': -Bu olaydan sonra Hamdi beni aradı ‘geçmiş olsun’ dedi. İnsanlara karşı olan güvenim bitti, çok enteresan şeyler yaşıyorum. Sanki bir filmin içindeyim gibi. Çok üzgünüm, çok sıkıntılıyım. Ailem, arkadaşlarım yanımda destek olmaya çalışıyorlar.

'POLİS BENİ İKNA ETTİ': -Üzücü olan ise ben o gün canım arkadaşımla ben (Ayşe C.) soyulduğumuzu düşünürken polis ‘hayır’ dedi. ‘Canın arkadaşın soyulmadı, bak canın arkadaşın cüzdanını kullanıyor bize bunu çaldırdığını söylemişti’ dediler. Deliller buldular, önce beni ikna ettiler. Ben üç gün sonra şikâyetçi oldum. Uzun süre İnanmak istemedim. Ayşe C.’nin daha öncede cezaları var, ertelenmiş paraya çevrilmiş. Bir sürü mahkemeleri var.

  • Magazin 25 Temmuz 2018 08:51
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Yatıya kalıp kabusu yaşamıştı! Canan Hoşgör her şeyi tek tek anlattı videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro