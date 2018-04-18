Yatakta çiftler arasındaki uzaklığa dikkat!

İngiltere’de yapılan bir araştırma uykuya dair alışkanlıklar üzerine ilginç sonuçlar veriyor. İngiltere’de bir yatak şirketinin yaptırdığı ankette bin kişiye ruh halleri, başarı durumları ve kişisel arkadaş gruplarıyla ilgili sorular yöneltildi. Sonuçta yatakta sol tarafta yatanların sağ tarafta yatanlara göre güne iyi başladıkları, daha fazla arkadaş sahibi oldukları, işlerinden keyif aldıkları sonucuna varıldı.
Başka bir araştırma da yeterli uyumanın, yaşlanma sürecinde de önemli rol oynadığını ortaya koydu. Uyku uzmanı Neil Robinson’a göre ortalama 8 saat uyumak gerekiyor. Yetersiz uyku hormonlar üzerinde etki göstererek yaşlılıkla bağlantılı hastalıkların ortaya çıkma riskini artırıyor.
Çiftlerin mutluluğu ise, uykudaki yakınlıklarıyla yakında ilişkili. Eşinizle sarılarak mı uyuyorsunuz yoksa uyurken aranıza mesafe mi koyuyorsunuz? Bu sorunun yanıtı, ilişkiniz hakkında bir ipucu veriyor.
Edinburgh Uluslararası Bilim Festivali'nde açıklanan araştırma sonucuna göre, eşiyle yatakta arasında 2,5 santimden daha kısa bir mesafe olanlar, yatağın her iki ucunda ayrı ayrı yatanlara göre daha mutlu bir ilişki yaşıyorlar.
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