Yatağınızın altına soğan koyun bakın nelere iyi geliyor

Soğan, içerdiği besin ve elementler sayesinde sağlığa çok faydası olan bir şifa kaynağıdır.

Yatağınızın altına soğan koyun bakın nelere iyi geliyor

Soğan, içerdiği besin ve elementler sayesinde sağlığa çok faydası olan bir şifa kaynağıdır. Tek başına yenilerek ve yemeklere eklenerek lezzet katan soğan alternatif tıp yöntemlerinde de sıkça kullanılır. Kanserle mücadeleden cilt sağlığının korunmasına, enfeksiyon hastalıklarının tedavisinden zayıflamaya birçok hastalıktan korunma ve tedavisi için sayısız faydası bulunan soğanın anlatacağımız kullanış şeklini belki de ilk kez duyacaksınız. Bu kullanımı, sanırız soğanın güçlü antioksidan özeliği ve kükürt miktarından dolayı düşünülmüş bir uygulama. Soğanı geceleri yatak altına koyduğunuzda sağlığınız için çok ilginç faydasını öğrenmeye ne dersiniz.

14
Yatağınızın altına soğan koyun bakın nelere iyi geliyor

Alternatif tıbbın sıkça başvurduğu şifa deposu soğanın ortadan ikiye kesin. Yarım soğanı bir kasenin içine koyun. Üstüne de kaynar su dökün. Kaseyi yemek masanızın üstüne veya gece yattığınız odada yatağınızın altına koyun. Bu uygulamayı yapanların anlattığına göre, bir geceyi böyle geçirdikten sonra ertesi gün öksürüğünüzden eser kalmadığını göreceksiniz. Sadece odanız biraz soğan kokabilir ama rahatsızlığınızın geçmesine değer doğrusu.

24
Yatağınızın altına soğan koyun bakın nelere iyi geliyor

Soğanın yararları Soğan, güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Çeşitli kanser türlerinin engellenmesine yardımcı olur. Geçmeyen öksürükler ve soğuk algınlığı için birebirdir. Kulak enfeksiyonlarına iyi gelir.

34
Yatağınızın altına soğan koyun bakın nelere iyi geliyor

Saç büyümesini teşvik eder. Ciltte enfeksiyon olmasını önlemeye yardımcı olan antiseptik özelliği vardır.
Yanık yarasına taze kesilmiş soğan uygulandığında acıyı hafifletir, ağrıyı azaltır. Kaşıntıyı durdurur, böcek ısırıklarına iyi gelir. Kolesterolü düşürmeye, kan pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olur. Astım, kronik bronşit, saman nezlesi, diyabet ve çeşitli enfeksiyonlarla mücadele etmek için güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

44
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
O SES TÜRKİYE
SÖZ
BAHTİYAR ÖLMEZ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro