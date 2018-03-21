Yatağınızın altına soğan koyun bakın nelere iyi geliyor

Soğan, içerdiği besin ve elementler sayesinde sağlığa çok faydası olan bir şifa kaynağıdır. Tek başına yenilerek ve yemeklere eklenerek lezzet katan soğan alternatif tıp yöntemlerinde de sıkça kullanılır. Kanserle mücadeleden cilt sağlığının korunmasına, enfeksiyon hastalıklarının tedavisinden zayıflamaya birçok hastalıktan korunma ve tedavisi için sayısız faydası bulunan soğanın anlatacağımız kullanış şeklini belki de ilk kez duyacaksınız. Bu kullanımı, sanırız soğanın güçlü antioksidan özeliği ve kükürt miktarından dolayı düşünülmüş bir uygulama. Soğanı geceleri yatak altına koyduğunuzda sağlığınız için çok ilginç faydasını öğrenmeye ne dersiniz.