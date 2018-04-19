'Yaşayamaz ölürsün' demişlerdi kilo verdi bambaşka biri oldu

35 yaşındaki Zach Moore günde iki litre kola, üç paket sigara içiyordu. Giderek kilo alan adama obezite teşhisi konuldu. 18 ay içerisinde kilosunun 3'te 2'sini verdi. 208 kilo ağırlığındaki adam mide küçültme ameliyatının ardından 18 ay içerisinde 133 kilo verdi. 200 kiloyu geçtiği zamanlarda yürümekte ve nefes almakta zorlanıyordu. Çocuğunun büyüdüğünü görememekten korkmaya başladı. Kilo verme kararını böyle verdi.

Moore önce gazlı içecekleri ve fast food'u kestiğini daha sonra ameliyat olarak kilo verme yolculuğuna devam etti. Moore, "Kilo kaybım karımın, ailemin ve doktorlarımın beklediğinden daha ötesinde başarılı oldu" diye konuştu.Moore artık sigarayı ve gazlı içecekleri bıraktığını daha sağlıklı bir hayat yaşadığını anlattı. 35 yaşındaki Zach Moore'nin değişimi herkesi imrendirecek cinsten.