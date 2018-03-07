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Yaşar Gaga kimdir aslen nereli ölüme götüren Cushing sendromu nedir?

Yaşar Gaga kimdir aslen nereli ölüme götüren Cushing sendromu nedir?

Yaşar Gaga kimdir, aslen nereli, kaç yaşındaydı ve Yaşar Gaga'nın ölüm sebebi neydi soruları merak konusu oldu. Sezen Aksu'nın menajeri olarak nam salan başarılı isim Yaşar Gaga 1 aydır çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımdaydı. 44 yaşında olan Yaşar Gaga cushing sendromu rahatsızlığından vefat etti. Peki nedir bu cushing sendromu belirtileri neler tedavisi mümkün mü?

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Eklenme Tarihi: 07-03-2018 16:30 - Güncelleme: 07-03-2018 16:30

Yaşar Gaga kimdir, aslen nereli, kaç yaşındaydı ve Yaşar Gaga'nın ölüm nedeni ne soruları merak konusu oldu. Sezen Aksu'nun menajeri olarak bildiğimiz sevilen isim Yaşar Gaga 44 yaşında hayatını kaybetti. cushing sendromu rahatsızlığı olan ünlü ismin cenazesi yarın saat öğlen namazında Ortaköy Camii'nden kaldırılacak.

Peki arkasında gözü yaşlı bir aile bırakan başta Sezen Aksu olmak üzere birçok ünlü ismi ölümüyle üzen Yaşar Gaga'yı ölüm döşeğine götüren cushing sendromu nedir, belirtileri nedir, tedavisi nedir?

TÜLİN GAGA ACI HABERİ VERDİ: Hayatını kaybeden şarkıcı ve menajer Yaşar Gaga'nın cenazesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı. Cenazeyi almaya gelen Gaga'nın kardeşi Tülin Gaga, ağabeyini 11.15'te çoklu organ yetmezliğinden kaybettiklerini belirterek, "Çok üzgünüz, inanılmaz derecede kendimizi kötü hissediyoruz. Sanat camiasından birçok arkadaşı yalnız bırakmadı. Her dakika yanına geldiler, iyi bir haber almak için hepimiz birbirimizle seferber olduk. Maalesef o iyi habere ulaşamadık. Sezen Aksu biraz önce de buradaydı. Yakından takip etti. İlgilendi, elinden geleni yaptı. Sonuç maalesef kötü oldu. Yarın saat öğlen namazında Ortaköy Camii'nden kaldırmayı düşünüyoruz. Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda.. Değişiyordu; gün geliyor bir gün daha iyi fakat bir gün geliyor daha kötü olduğu söyleniyordu. 10 gündür durumunun kötü olduğuna yönelik bilgiler alıyorduk. Kalp yetmezliği sonuçta da çoklu organ yetmezliğinden kaybettik" dedi.

İKİNCİ ALBÜMÜNÜ ÇIKARTACAKTI: Tülin Gaga, "Herhangi bir vasiyette bulunmamıştı. Hep güzel şeyler yaşayacağını söylüyordu. Çok güzel günlerimiz olacak diyordu. İkinci albümünü çıkartacaktı. Onun hazırlıklarını, onun heyecanını yaşıyordu. Maalesef kısmet olmadı" şeklinde konuştu.

YAŞAR GAGA KİMDİR: Yaşar Gaga uzun bir dönem Sezen Aksu’nun menajerliğini yaptı. Bir ara 'Şarkı Söylemek Lazım' isimli yarışmada jürilikte yapan Yaşar Gaga özellikle Sezen Aksu’nun seslendirdiği 'Bile Bile' isimli şarkı ile tanındı. 1997 yılında Betonova isimli bir albüm çıkardı. 2017 yılında 'Yaşar Gaga Alakasız Şarkılar' isimli albümünde Sezen Aksu, Tarkan, Nazan Öncel, Özkan Uğur, Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi, Serdar Ortaç, Serkan Kaya, Göksel, Mustafa Ceceli, Teoman, Soner Sarıkabadayı, Kibariye, Dilber Ay, Suzan Kardeş, Gonca Vuslateri, Rubato, Onur ve Halik Koçak şarkılar seslendirdi.

CUSHING SENDROMU NEDİR: Türkan Şoray’ın da yakalandığı hastalık olarak bilinen Cushing sendromu, 1932 yılında Harvey Williams Cushing tarafından tanısı ilk kez konmuş olan kortizol hormonunun olağanın üstünde bir düzeyde olduğu durumlarda ortaya çıkan belirtiler bütünüdür. Cushing sendromunun alışılmış nitelikleri kilo artması, obezite, kan basıncının artması (hipertansiyon), ve derinin zayıflaması sonucu oluşan çizgilerdir. Her hastada belirtilerin tümü gözlenmeyebilir.

Belirtilerin ağırlığı ve niceliği hastanın ne denli uzun bir süredir kortizol etkisinde kalmasına bağlıdır. Ancak kimi belirtiler bu durumdan bağımsız, iveğen olarak da gelişebilir. Örneğin, özellikle uyluk kemiğinin baş bölgesinin iveğen doku ölümüne uğraması (akut aseptik nekroz) çok kısa bir süredir hafif izleyen, ya da yıllardır ağır izleyen Cushing sendromlu hastalarda da rastlanabilir.

Cushing hastalığı hipofiz bezinin böbreküstü bezini uyaran adrenokortikotrop hormonu (ACTH) fazla ürettiği durumlarda ortaya çıkan bir hastalıktır. Cushing hastalığı Cushing sendromunun en sık rastlanan nedenidir. Cushing hastalığına hipofiz bezinin fazla büyümesi (hiperplazi) ya da bir tümör neden olur. Cushing hastalığı olan insanlarda çok fazla ACTH bulunur. ACTH bir stres hormonu olan kortizolün üretimini ve salınımını kontrol eder. Yani çok fazla ACTH demek çok fazla kortizol demektir.

Gövde fazla kilolu, kol ve bacaklar ince, yüz yuvarlak ve tombuldur. Akne ya da cilt enfeksiyonları, karında, uyluklarda ve göğüste mor çatlaklar, kolay morarabilen hassas bir cilt, ensede yağ toplanması, zayıf kaslar, sırt ağrısı, kemik ağrısı ve kemiklerde hassasiyet gibi belirtileri vardır.

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