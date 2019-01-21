Yasaklı duryan meyvesi can aldı yarım kiloya dayanamadı

Kötü ve günlerce geçmeyen kokusu nedeni ile halk açık yerlerde yasak olan duryan meyvesi bir kişinin ölümüne neden oldu. Yarım kilodan fazla duryan meyvesi yiyen şahsın yüksek basınç nedeni ile damarları yırtıldı.

ENDONEZYA'da kişinin, fazla duryan meyvesi tükettiği için hayatını kaybettiği bildirildi. Kompas gazetesinin haberine göre, Tangerang bölgesinde yaşayan 53 yaşındaki bir kişi, şoförü olduğu minibüsün içinde dün ölü olarak bulundu. Yetkililer, yüksek tansiyon hastası olan kişinin yarım kilodan fazla duryan meyvesi tükettiğini ve bu nedenle damarlarında oluşan yırtılma sonucu öldüğünü açıkladı. Twitter

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Uzmanlar, yarım kilodan fazla duryan tüketiminin kan basıncının yükselmesine ve ölüme neden olduğunu kaydetti. Güneydoğu Asya ülkelerinde "meyvelerin kralı" olarak adlandırılan duryan meyvesi, bazı bölgelerde "cennet ve cehennem meyvesi" olarak da biliniyor. Kabuğu dikenli duryan meyvesi, kötü kokusu nedeniyle cehenneme, lezzeti ve faydalarıyla da cennete benzetiliyor. Twitter

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KOKUSU 3 GÜN SÜRÜYOR...Kötü kokusu nedeniyle Güneydoğu Asya ülkelerinden bazıları, bu meyvenin kamusal alanlara, toplu taşıma araçlarına ve havalimanlarına sokulmasına izin vermiyor. Bu meyve kapalı ortamda tüketildiğinde ya da bulunduğunda kokusunun etkisi 3 güne kadar sürebiliyor. Twitter

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