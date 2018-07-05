Yasak kalktı, halk ikna olmadı! Kadın sürücünün aracı kundaklandı

Kadınlara yönelik direksiyon yasağının 24 Haziran'da kalktığı Suudi Arabistan'da bir kadın sürücünün aracı kundaklandı.

Suudi Arabistan'ın "Ukaz" gazetesinin haberine göre, Mekke bölgesindeki el-Cumum kentinde muhasebeci olarak çalışan Selma Şerif, Suudi Arabistan'da kadınların trafiğe çıkmasına karşı olan kişilerce aracının kundaklandığını söyledi.

Mahallesindeki erkeklerin sürekli sözlü tacizlerine maruz kaldığını belirten Şerif, işe gidiş-gelişi sırasında "kadınlarımız araç sürmez" şeklinde uyarılar aldığını ancak borçla aldığı aracını yakacak kadar ileri gideceklerini aklından geçirmediğini ifade etti.

Çalıştığı yerden 4 bin riyal maaş aldığını (yaklaşık 5 bin Türk lirası) ve bir şoför tutması durumunda yarısını onunla paylaşması gerektiğine dikkati çeken Şerif, anne babasının yaşlı olduğunu ve onlara hizmet etmek için de araç kullanmaya mecbur olduğunu vurguladı.

Şerif, yetkililere seslenerek toplumu kendi isteklerine göre dizayn etmeye çalışan bu kişilere karşı önlem almaları çağrısında bulundu.

Bu arada konuyla ilgili Mekke Emirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, pazartesi günü el-Cumum kentinde bir kadına ait aracın yakılmasıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

  • Dünya 05 Temmuz 2018 16:18
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