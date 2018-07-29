Yasak Elma'da taciz Talat Bulut'u bitirmişti! Sürpriz gelişme

Türkiye günlerce, Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde, Halit Argun karakterini canlandıran Talat Bulut'un adının karıştığı taciz iddialarını konuşmuştu. Olay yargıya taşındı, Talat Bulut ise kara listeye alındı.
Talat Bulut'un yeni yayın döneminde 'Yasak Elma'da rol alıp almayacağı henüz belli değil. Yapımcı Fatih Aksoy ''Mahkeme kararına göre tavır alacağız'' dedi.
KIRMIZGÜL ROL VERDİ; Bazı yapımcıların da ''Bir daha çalışmayız'' diye tavır aldığı Talat Bulut'a, Mahsun Kırmızıgül rol verdi. Mahsun Kırmızıgül yazıp yönettiği, 1 Mart 2019'da vizyona girecek 'Mucize 2'nin kadrosuna Talat Bulut'u aldı.
Oyuncu, serinin 2015'te çekilen ilk filminde 'Mahir Öğretmen'i canlandırmıştı. Mert Turak ile Seda Tosun'un da oynadığı 'Mucize'yi 3.5 milyon kişi izlemişti.
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