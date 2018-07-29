Yasak Elma'da taciz Talat Bulut'u bitirmişti! Sürpriz gelişme

Fox TV'de yayınlanan Yaska Elma setinde taciz iddiasından sonra yapımcıların kara listeye aldığı Talat Bulut'a Mahsun Kırmızıgül, Mucize-2'de rol verdi. Dava süreci ise hala devam ediyor.

Yasak Elma'da taciz Talat Bulut'u bitirmişti! Sürpriz gelişme

Türkiye günlerce, Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde, Halit Argun karakterini canlandıran Talat Bulut'un adının karıştığı taciz iddialarını konuşmuştu. Olay yargıya taşındı, Talat Bulut ise kara listeye alındı.

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Yasak Elma'da taciz Talat Bulut'u bitirmişti! Sürpriz gelişme

Talat Bulut'un yeni yayın döneminde 'Yasak Elma'da rol alıp almayacağı henüz belli değil. Yapımcı Fatih Aksoy ''Mahkeme kararına göre tavır alacağız'' dedi.

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Yasak Elma'da taciz Talat Bulut'u bitirmişti! Sürpriz gelişme

KIRMIZGÜL ROL VERDİ; Bazı yapımcıların da ''Bir daha çalışmayız'' diye tavır aldığı Talat Bulut'a, Mahsun Kırmızıgül rol verdi. Mahsun Kırmızıgül yazıp yönettiği, 1 Mart 2019'da vizyona girecek 'Mucize 2'nin kadrosuna Talat Bulut'u aldı.



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Yasak Elma'da taciz Talat Bulut'u bitirmişti! Sürpriz gelişme

Oyuncu, serinin 2015'te çekilen ilk filminde 'Mahir Öğretmen'i canlandırmıştı. Mert Turak ile Seda Tosun'un da oynadığı 'Mucize'yi 3.5 milyon kişi izlemişti.



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