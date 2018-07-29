Yasak Elma'da taciz Talat Bulut'u bitirmişti! Sürpriz gelişme

KIRMIZGÜL ROL VERDİ; Bazı yapımcıların da ''Bir daha çalışmayız'' diye tavır aldığı Talat Bulut'a, Mahsun Kırmızıgül rol verdi. Mahsun Kırmızıgül yazıp yönettiği, 1 Mart 2019'da vizyona girecek 'Mucize 2'nin kadrosuna Talat Bulut'u aldı.







