Yasak Elma'da olmaz denilen oldu seyirci bu işe şaştı kaldı!

FOX TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma son bölümde işler iyice karıştı. Dizide ard arda dönen entrikalar seyircinin beynini yaktı.

Yasak Elma son bölümü ile geçtiğimiz günlerde ekrana geldi. FOX TV ekranlarında 2 sezondur devam eden dizinin erken final yapacağı iddiaları konuşulurken reyting listeleride yeniden zirveyi zorlayan dizinin yükselişi hızlı oldu. Bol entrika dolu bölümleri ile tekrar izleyiciyi kazanan dizinin 30. bölümünde yaşananlar şok etti. Twitter

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Oğlu Erim'in babası Halit’i bitirmek için Alihan ile evlenen Ender, bu kez Zehra ve Kemal evliliğine engel olmak için hain planlarına başladı.

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Halit’in, Kemal’le Zehra’nın evlenmesinden sonra onunla işbirliği içine girip kendilerini zor durumda bırakacağını anlayan Ender, bu evliliğe engel olmak için elinden geleni yapmaya başladı. İkisini ayırmayı kafaya koyan Ender bunun için öyle biriyle iş birliği yaptı ki seyirci yok artık dedi. Twitter

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