Yasak Elma dizisi oyuncusu sosyal medyayı salladı! Boy farkı 30 santim olunca...

YASAK Elma dizisindeki performanslarıyla beğeni toplayan başrol oyuncuları Sevda Ergenci ile Onur Tuna arasındaki boy farkı sürekli konuşulsa da başrol oyuncuları bu konuda hep suskun kalmıştı. Sevda Ergenci dün gece sosyal medya hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık birbirine girdi. Sevda Erkenci kimdir? Sevda Erginci kaç yaşında? Onur Tuna Kaç yaşında? Sevda Ergenci'nin boyu kaç santim? Onur Tuna'nın boyu kaç santim...
Sevda Ergenci, rol arkadaşı Onur Tuna ile beraber görüldüğü bu fotoğrafını kişisel sosyal medya hesabından "Uzun mesafeli ilişki" notuyla paylaştı. Haliyle sosyal medya uzun süre bu paylaşımı konuştu.
Sevda Erginci'nin boyu 1. 65 cm... Rol arkadaşı Onur Tuna ise 1.95'lik boyuyla ekranın en uzun boylu ünlülerinden biri olarak biliniyor.
Sevda Ergenci ile Onur Tuna'nın boy farkı dizide birlikte oldukları sahnelerde çok net olarak göze çarpıyor...
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