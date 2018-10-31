Yasak Elma dizisi oyuncusu sosyal medyayı salladı! Boy farkı 30 santim olunca...

YASAK Elma dizisinin başrol oyuncusu Sevda Erginci, dizide aşk yaşadığı rol arkadaşı Onur Tuna ile birlikte görüldüğü bir fotoğrafını öyle bir yorumla paylaştı ki sosyal medya sallandı...

Yasak Elma dizisi oyuncusu sosyal medyayı salladı! Boy farkı 30 santim olunca...

YASAK Elma dizisindeki performanslarıyla beğeni toplayan başrol oyuncuları Sevda Ergenci ile Onur Tuna arasındaki boy farkı sürekli konuşulsa da başrol oyuncuları bu konuda hep suskun kalmıştı. Sevda Ergenci dün gece sosyal medya hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık birbirine girdi. Sevda Erkenci kimdir? Sevda Erginci kaç yaşında? Onur Tuna Kaç yaşında? Sevda Ergenci'nin boyu kaç santim? Onur Tuna'nın boyu kaç santim...

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Yasak Elma dizisi oyuncusu sosyal medyayı salladı! Boy farkı 30 santim olunca...

Sevda Ergenci, rol arkadaşı Onur Tuna ile beraber görüldüğü bu fotoğrafını kişisel sosyal medya hesabından "Uzun mesafeli ilişki" notuyla paylaştı. Haliyle sosyal medya uzun süre bu paylaşımı konuştu.

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Yasak Elma dizisi oyuncusu sosyal medyayı salladı! Boy farkı 30 santim olunca...

Sevda Erginci'nin boyu 1. 65 cm... Rol arkadaşı Onur Tuna ise 1.95'lik boyuyla ekranın en uzun boylu ünlülerinden biri olarak biliniyor.

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Yasak Elma dizisi oyuncusu sosyal medyayı salladı! Boy farkı 30 santim olunca...

Sevda Ergenci ile Onur Tuna'nın boy farkı dizide birlikte oldukları sahnelerde çok net olarak göze çarpıyor...

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