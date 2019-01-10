Yasak Elma bombasını başrol oyuncusu ifşa etti! İşin aslı dedi yayınladı

Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma FOX ekranlarında 2 buçuk sezondur yayın hayatına devam ediyor. Zaman zaman kriz yaşansa da dizi reyting listelerinde zirveyi zorluyor. Peki Yasak Elma'nın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Yasak Elma bombasını başrol oyuncusu ifşa etti! İşin aslı dedi yayınladı

FOX TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu şu sıralar dizinin hayranlarının gündeminde. 7 Ocak akşamı dizinin yeni bölümünü izlemek için ekran başına geçenler şok oldu. Fox diziyi yayın akışından kaldırmıştı.

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Yasak Elma bombasını başrol oyuncusu ifşa etti! İşin aslı dedi yayınladı

28. son bölümü ile ekrana gelen dizi adeta sezon finali gibi bir sonla bitmişti. İzleyicinin kafasında soru işaretleri bırakan heyecan dolu bir bölümle biten dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorusu ise kafaları karıştırdı.

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Yasak Elma bombasını başrol oyuncusu ifşa etti! İşin aslı dedi yayınladı

Ne kanaldan ne de yapımcıdan yeni bölüm hakkında net bir açıklama gelmezken günlerdir sabırsızlıkla beklenen sorunun cevabı dizinin başrol oyuncularından biri olan Eda Ece'den geldi.

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Yasak Elma bombasını başrol oyuncusu ifşa etti! İşin aslı dedi yayınladı

Dizide Halit'in üçüncü eşi Yıldız'ı oynayan Eda Ece, yeni bölüm çekimlerinden bir kareyi ve dizi setince yaşananların kamera arkasından oluşan kısa bir videoyu resmi instagram hesabından paylaştı.

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