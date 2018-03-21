Yasak Elma 2. bölüm 2. fragmanı

Yasak Elma 2. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler olacak? Yasak Elma 26 Mart 2018 Pazartesi akşamı FOX'ta...

FOX'ta izleyicisi ile buluşacak; Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci’nin başrollerini paylaşacağı, yapımcılığını Med Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek-Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı Yasak Elma dizisinin yayın tarihi belli oldu.

19 Mart Pazartesi saat 20.00’de FOX’ta yayınlanacak Yasak Elma dizisinde Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci’ye; Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlker Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak gibi başarılı isimler eşlik ediyor.