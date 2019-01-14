Yasak aşk cinayetinde korkunç detay ortaya çıktı

Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katında dün kolinin içinde boynundan ve karnından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Recep Ü'nün (52) cesedinin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'da 11 Ocak'ta kahvehanede otururken telefonunun şarjı biten Recep Ü'nün eve erken dönmesi üzerine eşi H.Ü. ile V.Ö'yü görmesi üzerine kavga yaşandığı, bu sırada Recep Ü'nün öldürüldüğü, olayda yaralanan V.Ö'nün evine giderek, gasp sonucu yaralandığını belirttiği, H.Ü'nün ise kocasının cesedini bir gece evde tuttuğu, V.Ö. gelmeyince de kapının önüne bırakıp kaçtığı öğrenildi.