Yasağı deldi başı belaya girdi! Erol Köse'ye büyük şok

ERGEN'İN AVUKATI: KORUMA KARARINA RAĞMEN HAKARETLERİNİ SÜRDÜRDÜ Gülben Ergen'in avukatı Afra Çelik ise Gülben Ergen'e yürütülen linç kampanyası yürütüldüğünü belirterek, yayın tarihlerinin internetten tespit edilmesinin mümkün olduğunu ifade etti. Yayınların tarihinin koruma kararından sonra olduğunu belirten Afra Çelik, Erol Köse'nin instagram hesabından sürekli yaptığı paylaşımların cezai boyuta ulaştığında, bu paylaşımları kendisinin yapmadığını söylediğini dile getirdi.



