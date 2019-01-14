Yarın kar yağışı geliyor asıl çarşamba günü etkili olacak meteoroloji açıkladı

Meteorolojiden yeni hafta için kar uyarısı geldi, Bursa, Balıkesir, Ankara başta olmak üzere bir çok ilde çarşamba günü etkili kar yağışı görülecek.

Yarın kar yağışı geliyor asıl çarşamba günü etkili olacak meteoroloji açıkladı

Türkiye karakışı yaşıyor. Dondurucu soğuklar etkili olurken yeni bir kar yağışı hafta ortasında yurdun büyük bir kısmında yeniden başlayacak. Sakarya'dan Erzurum'a, Bursa'dan Hakkari'ye kadar bir çok bölgede çarşamba günü yoğun kar yağışı görülecek. İstanbul için bu hafta etkili kar yağışı görünmüyor. Ancak yarın kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek yerlerde ise kar yağışı bekleniyor. İşte bu hafta kar için alarm verilen iller:

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Yarın kar yağışı geliyor asıl çarşamba günü etkili olacak meteoroloji açıkladı

Bugün Ege ve Akdeniz bölgesinde çok etkili sağanak yağışlar görülecek. Yağışlar özellikle İzmir, Antalya, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye illerinde etkili olacak. Kar yağışı ise sadece Doğu Anadolu bölgesinin iç kesimlerinde görülecek. Salı günü ise balkanlar üzerinden gelen yeni bir kar yağışı başlayacak. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de görülecek kar yağışı asıl etkisini, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Karabük ve Kastamonu illerinde gösterecek.

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Yarın kar yağışı geliyor asıl çarşamba günü etkili olacak meteoroloji açıkladı

ÇARŞAMBA KÖTÜ CUMAYA SÜRPRİZ VAR: Meteorolojinin yaptığı hava durumu tahminine göre salı günü başlayacak kar yağışı asıl etkisini çarşamba günü Marmara'nın doğusu, İç anadolu, ve Doğu Anadolu bölgesinde gösterecek. Sakarya, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bolu, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Bilecek, Uşak, Afyonkarahisar, Ankara, Düzce, Bartın, Zonguldak, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum başta olmak üzere bir çok ilde etkili olacak. Perşembe günü kar yağışı orta ve doğu karadeniz bölgeleri ile doğu illerinde devam edecek. Cuma günü ise güzel hava sürprizi var, hasret kaldığımız güneş tüm yurdu ısıtacak. İşte illerin 5 günlük hava durumu tahmini:

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Yarın kar yağışı geliyor asıl çarşamba günü etkili olacak meteoroloji açıkladı

Ankara hava durumu meteorolojinin 5 günlük tahmini

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