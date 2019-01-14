Yarın kar yağışı geliyor asıl çarşamba günü etkili olacak meteoroloji açıkladı

ÇARŞAMBA KÖTÜ CUMAYA SÜRPRİZ VAR: Meteorolojinin yaptığı hava durumu tahminine göre salı günü başlayacak kar yağışı asıl etkisini çarşamba günü Marmara'nın doğusu, İç anadolu, ve Doğu Anadolu bölgesinde gösterecek. Sakarya, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bolu, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Bilecek, Uşak, Afyonkarahisar, Ankara, Düzce, Bartın, Zonguldak, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum başta olmak üzere bir çok ilde etkili olacak. Perşembe günü kar yağışı orta ve doğu karadeniz bölgeleri ile doğu illerinde devam edecek. Cuma günü ise güzel hava sürprizi var, hasret kaldığımız güneş tüm yurdu ısıtacak. İşte illerin 5 günlük hava durumu tahmini: