Yarın açılıyor! İstanbul Yeni Havalimanı'nın ismi açıklanacak mı?

Dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olacak olan İstanbul Yeni Havalimanı yarın hizmete açılıyor? Yeni havalimanın ismi açıklanacak mı?. Kaç paraya maloldu?.. Hangi ödülleri aldı?.. İşte yeni havalimanının özellikleri...

Yarın açılıyor! İstanbul Yeni Havalimanı'nın ismi açıklanacak mı?

İSTANBUL Yeni Havalimanı'nın ilk fazı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılacak. KDV dahil 26 milyar 140 milyon avroya ihale edilen İstanbul Yeni Havalimanı'nın isminin de yarın açıklanması bekleniyor. Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen havalimanının ilk fazının hizmete açılması için 6 milyar avroluk yatırım yapıldı. Havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacak.

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Yarın açılıyor! İstanbul Yeni Havalimanı'nın ismi açıklanacak mı?

İstanbul Yeni Havalimanı'nın KDV dahil 26 milyar 140 milyon avroluk yapım, işletme ve devir bedeliyle ihalesini kazanan Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu'nca İstanbul Grand Airport (İGA) ismiyle şirket kuruldu. Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen havalimanının ilk fazının hizmete açılması için 6 milyar avroluk yatırım yapıldı. Havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacak. Havalimanının inşaatında dolgu ve sondajla bölgede kurulan onlarca şantiyede, 3 bine yakın ağır iş makinesi çalıştı. Yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı İstanbul Yeni Havalimanı'nda, 7 gün 24 saat esasına göre olağanüstü bir çalışma sürdürüldü.

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Yarın açılıyor! İstanbul Yeni Havalimanı'nın ismi açıklanacak mı?

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK... Özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak. İstanbul'un kültürel ve mimari birikimini odak noktasına koyan yeni havalimanının master plan çalışmaları için oluşturulan dizayn ekipleri içinde, alanlarında uzman yerli ve yabancı 250'nin üzerinde mimar ve 500'den fazla mühendis çalışıyor. Açılışına çok sayıda yabancı konuğun da katılması beklenen havalimanının hizmete girmesinin ardından şirket, yıllık KDV dahil 1,1 milyar avro olmak üzere 25 yılda KDV dahil 26 milyar avro kira ödeyecek.

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Yarın açılıyor! İstanbul Yeni Havalimanı'nın ismi açıklanacak mı?

250 HAVAYOLU ŞİRKETİNE HİZMET VERECEK... İlk etapta günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanında, THY iç hatlarda 31 Ekim'de Ankara, 1 Kasım'da Antalya, 2 Kasım'da İzmir'e ilk uçuş gerçekleştirilecek. İlk yurt dışı uçuş ise 1 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 8 Kasım'da Azerbaycan'a yapılacak. Yıl sonuna kadar taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek. 350'den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirilecek. Havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek.

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