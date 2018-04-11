Yarım ton esrarı fareler yedi polisler görevden alındı

Arjantin'de, polise ait bir depoda ortadan kaybolan yarım ton esrarı farelerin yediğini savunan sekiz polis memuru görevden alındı.

Arjantin'de, polise ait bir depoda ortadan kaybolan yarım ton esrarı farelerin yediğini savunan sekiz polis memuru görevden alındı. Guardian gazetesinin haberine göre, yarım ton esrarın ortadan kaybolduğu, başkent Buenos Aires’e 60 kilometre uzaklıktaki Pilar’da bulunan depoda yapılan kontrolde ortaya çıktı. Twitter

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Kaybolan büyük miktardaki esrar, iki yıldır depoda tutuluyordu. Ancak, kayıtlara göre depoda, operasyonlarda ele geçirilen altı bin kilo esrar bulunması gerekirken, 5 bin 460 kilo olduğu fark edildi. Şüpheler, geçen yıl Nisan ayında görevden ayrılırken, ele geçirilen esrar miktarını imzalamayan kentin eski Emniyet Müdürü Javier Specia üzerinde toplandı. Twitter

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Specia’nın yerine görev gelen Müdürü Emiliyo Portero, eksikliği fark etti ve konuyu iç soruşturma birimine aktardı. Hakim karşısına çıkan Specia ve üç astı da, kayıp esrarı “farelerin yediğini” öne sürdü. Twitter

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