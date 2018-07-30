Yapay zeka hastalık teşhiste doktorları geride bıraktı

Yapay zeka teknolojileri çeşitli alanlarda insanlarla yarışıyor, hatta bazen onları aşabiliyorlar bile. Buna harika bir örnek olarak Çin kökenli BioMind verilebilir. Bu yapay zeka Pekin’deki Tiantan Hastanesi’nin ‘Nörolojik Rahatsızlıklar için Yapay Zeka Araştırma Merkezi’ (Artificial Intelligence Research Centre for Neurological Disorder) tarafından geliştirilmiş. Makine görüşü ve imaj analiz teknolojilerinin başarılı bir örneği olan uygulama, insan doktorları yenerek kendini ispatlamış.



