Yapay zeka hastalık teşhiste doktorları geride bıraktı

Yapay zeka teknolojileri çeşitli alanlarda insanlarla yarışıyor, hatta bazen onları aşabiliyorlar bile. Buna harika bir örnek olarak Çin kökenli BioMind verilebilir. Bu yapay zeka Pekin’deki Tiantan Hastanesi’nin ‘Nörolojik Rahatsızlıklar için Yapay Zeka Araştırma Merkezi’ (Artificial Intelligence Research Centre for Neurological Disorder) tarafından geliştirilmiş. Makine görüşü ve imaj analiz teknolojilerinin başarılı bir örneği olan uygulama, insan doktorları yenerek kendini ispatlamış.
Araştırmacılar BioMind yapay zekasını Çin’in beyin tümörü konusundaki en iyi 15 doktoru ile karşı karşıya getirmişler. İnsan doktorlardan oluşan ekip yapay zekaya karşı, çeşitli vakaları inceleme ve sonuçlarını saptama yarışmasında her iki senaryoyu da kaybederek yenilmişler.
Beyin tümörlerini saptamada BioMind yüzde 87 ortalama başarı elde etmiş. Uzman doktorların başarı oranı ise ortalama yüzde 66’da kalmış. Yapay zeka 15 dakikada 225 vaka incelerken, doktor ekibi aynı miktar vakayı 30 dakikada tamamlayabilmiş.
Beyindeki hematoma (sıvı ve kan birikimi) genişlemesi vakalarında da yapay zeka başarılı olmuş. BioMind kendisine analiz için verilen vakaların yüzde 83 kadarını doğru tespit ederken, doktorlardan oluşan takım yüzde 63 başarılı teşhis ortalaması yakalamış.
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