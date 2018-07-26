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Yangını söndürmek için bomba attılar! İlginç yöntem...

Yangını söndürmek için bomba attılar! İlginç yöntem...

İsveç, 2 haftadır devam eden orman yangınını söndürmek için savaş uçaklarını kullandı. Savaş uçakları, itfaiye araçlarının ulaşamadığı bölgedeki yangına 12 lazer güdümlü GBU- 49 tipi bomba atarak müdahalede bulundu.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 10:32 - Güncelleme: 26-07-2018 10:51

İSVEÇ, 2 haftadır devam eden orman yangınını söndürmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Savaş uçakları, Arvdalen kasabası yakınlarında itfaiye araçlarının ulaşamadığı bölgedeki yangına 12 lazer güdümlü GBU- 49 tipi bomba atarak müdahalede bulundu.

12 FÜZE FIRLATTILAR... Aftonbaldet gazetesinin haberine göre, Hava Kuvvetlerine ait JAS-39 Gripen tipi savaş uçakları, Arvdalen kasabası yakınlarında itfaiye araçlarının ulaşamadığı bölgedeki yangına 12 lazer güdümlü GBU- 49 tipi bomba atarak müdahalede bulundu. 

BASIN YAPARAK YANGINI SÖNDÜRDÜ... Savunma Bakanlığı sözcülerinden Anders Persson, gazeteye yaptığı açıklamada uçakların 3 bin metre yükseklikten attığı bombaların basınç etkisi yaratarak ve alanda bulunan oksijeni yok ederek belirli bir alanda yangını söndürdüğünü belirtti. 

İLK DENEMEDE BAŞARILI OLDU... Persson, "İlk deneme başarılı oldu. Bundan sonraki orman yangınlarında bu yeni yöntem kullanılabilir.” dedi.  Bu arada İsveç Sivil Savunma Dairesi, yangınlarda bir haftada 25 bin hektarlık ormanın yok olduğunu açıkladı. Yangının yaklaşık 900 milyon kron (yaklaşık 450 milyon lira) hasara yol açtığı sanılıyor. 

MANGAL YAPANLARA 2 YIL HAPİS CEZASI...  Devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, ülkede 83 yerde çıkan ve 20 noktada devam eden yangınları söndürmek için Avrupa ülkelerinden yardım istendi. 
Fransa, Almanya, Danimarka, Polonya, İtalya, Litvanya, Portekiz ve Norveç'ten yangınlara müdahale için özel ekipler, tarihinin en kurak dönemlerinden birini yaşayan ve büyük orman yangınlarına sahne olan İsveç'e yardıma koştu.  Ülke genelinde 30 Ağustos'a kadar ateş yakarak piknik yapmak ve mangal yakmak yasaklandı. Yasağa uymayanların 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacağı duyuruldu. 

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